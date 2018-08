Platzwechsel in der Liste Pilz: Maria Stern im Porträt

Wien. Mehr als einer halben Million Österreicher hätte sich die bisher noch wenig bekannte Maria Stern am vergangenen Montag präsentieren können. Doch die große Bühne hat lieber Peter Pilz genützt. Er ist bei den ORF-„Sommergesprächen“ noch einmal als Parteichef aufgetreten. Dabei wird er den Chefsessel der Liste Pilz schon in wenigen Tagen an Maria Stern übergeben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)