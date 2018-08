Die seltsame Nationalbank-Politik der Regierung

Wien. Dienstagnachmittag in der Oesterreichischen Nationalbank. Der Generalrat mit Claus Raidl als Präsident an der Spitze tagt. Plötzlich betritt ein Mitarbeiter den Raum, um einen Zettel zu überreichen. Dort steht schwarz auf weiß, was „Die Presse“ gerade online gestellt hat: Harald Mahrer wird per 1. September Notenbank-Präsident, Robert Holzmann soll nächstes Jahr Nationalbank-Gouverneur werden. Die Teilnehmer der Sitzung sind baff. Keiner hat vorher Informationen über die Personalia bekommen. Sie sind für alle Anwesenden höchst überraschend. Und höchst unkonventionell, aus mehreren Gründen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2018)