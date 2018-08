Burgenland: "Einsparungen auf dem Rücken der Patienten"

Die Ärztekammer Burgenland hat am Mittwoch wie tags zuvor die burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) die von der Regierung beschlossene Kostenbremse kritisiert. Diese zeige erste negative Auswirkungen für die Patienten, meinte auch die Ärztekammer in einer Aussendung. "Es ist empörend, dass auf dem Rücken der Patienten hier Einsparungen ausgetragen werden", sagte Präsident Michael Lang.

"Ich kann mich hier nicht zurückhalten. Das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Ich kritisiere, dass man hier die Autonomie der Länder und einzelnen Kassen beschneidet, ohne die lokale Kenntnis zu haben, worum es geht und andererseits - ohne die Entwicklungen zu kennen - generell Ausgaben verbietet und spart", sagte er.

"Bundespolitik für Rückschlag verantwortlich"

Ärztekammer und Gebietskrankenkasse seien sich vor der gestrigen Vorstandssitzung der BGKK einig gewesen, Vorsorgeuntersuchungen im Bereich der Gynäkologie sowie der Darmkrebsvorsorge besonders forcieren zu wollen. Teil dieser Vereinbarung sei auch eine adäquate Honorierung für die Ärzteschaft gewesen, um diesen im Vergleich mit den anderen Bundesländern wettbewerbsfähige Konditionen zu bieten. Daraus sei nun nichts geworden, hieß es in einer Aussendung.

"Diesen Rückschlag für die medizinische Versorgung der Burgenländer hat die Bundespolitik zu verantworten. Dass gerade dort der Sparstift angesetzt wird, wo bekannt ist, dass Folgekosten und viel Leid verhindert werden können, nämlich im Vorsorgebereich, zeigt die Fehlorientierung angeblicher Reformprojekte. Nicht sparen und streichen muss das Ziel einer verantwortungsbewussten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sein, sondern gezielte Investitionen in die Prävention", sagte Lang.

Die BGKK hatte zuvor kritisiert, dass Pläne für eine neue Stelle für einen Kinderarzt in Neusiedl am See gekappt werden müssten - auch weitere Logopäden-Stellen werde es wegen der Kostenbremse nicht geben.

Landes-ÖVP streitet Vorwürfe ab

Die - im Burgenland oppositionelle - ÖVP wehrte sich indes gegen die Vorwürfe. Dass aufgrund der neuen Bundesregelungen etwa eine Planstelle für einen weiteren Kinderarzt im Bezirk Neusiedl am See wegfalle stimme nicht, meinte die ÖVP. "Hier bedarf es Aufklärungsarbeit und Richtigstellungen, anstatt die Bevölkerung zu verängstigen", meinten der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer und Landtagsabgeordneter Markus Ulram. Der Planstellenerweiterung eines weiteren Kinderarztes im Bezirk Neusiedl am See stehe in ihren Augen nichts im Wege.

"Richtigerweise sind die Ausschreibungen und Einzelverträge mit Ärzten von den beschlossenen Maßnahmen nicht betroffen", meinte Ulram. Einsparungen würden die Verwaltung betreffen.

Sozial- und Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ) bekräftige am Mittwoch seine Kritik an der Ausgabenbremse bei den Sozialversicherungen. "Dadurch können Verbesserungen und erforderliche Maßnahmen für die Patientinnen und Patienten nicht umgesetzt werden. Die Politik der ÖVP-geführten Bundesregierung ist massiv gesundheitsgefährdend, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wird mutwillig aufs Spiel gesetzt", meinte er.

(APA)