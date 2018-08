„Politik muss mehr für niedergelassene Ärzte tun“

Wien. „Die Politik spielt Planspiele mit Gesundheitszentren, diese wird es in den Bezirkshauptstädten geben, sie ersetzen aber in den kleinen Gemeinden den Hausarzt nicht.“ Dies erklärte am Mittwoch der Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖAK) und Obmann der Kurie der Angestellten Ärzte, Harald Mayer. Seine Forderung: Die Politik müsse den Bereich der niedergelassenen Ärzte endlich ausbauen.

Trotz Gesundheitszentren bzw. Primärversorgungszentren (darunter versteht man Gruppenpraxen von Allgemeinmedizinern mit längeren Öffnungszeiten und einem etwas breiteren Angebot) „brauchen wir trotzdem eine regionale Grundversorgung“. Stichwort „Patientensteuerung“. Die Gesundheitspolitik solle darauf hinarbeiten, dass die Leute zum Hausarzt gehen. „Zurzeit geht jeder mit seiner E-Card, wohin er will.“ Etwa in eine – eigentlich nur für hoch spezialisierte Leistung zuständige – Spitalsambulanz.

Bonus für Hausarztbesuche

Wie bringt man Patienten dazu, „brav“ zum Hausarzt zu gehen? Und sich allenfalls von diesem zu einem Facharzt überweisen zu lassen? Mayer schlägt ein Bonussystem vor. Wer regelmäßig zum Hausarzt geht und sich allenfalls überweisen lässt, könnte einen geringeren Krankenversicherungsbeitrag zahlen. Ähnlich wie bei Kfz-Versicherungen. Wer länger unfallfrei fährt, muss bekanntlich geringere Beiträge einzahlen.

Diese „neue Form der ärztlichen Zusammenarbeit“ könne nur gelingen, „wenn die Ambulanzen und der niedergelassene Bereich aus einer Hand finanziert werden“. Mayer: „Sonst werden die Kosten hin- und hergeschoben. Die teuren Leistungen werden dann in die Spitäler geschoben.“

Freilich nicht zufällig und gut dazu passend präsentierte die Ärztekammer am Mittwoch die Ergebnisse einer Imas-Umfrage, die im Juni und Juli im Auftrag der ÖAK durchgeführt wurde (1019 Befragte). Demnach geben 87Prozent der Befragten, Personen ab 16 Jahren, an, dass ihnen der Hausarzt „in der Wohngegend“ sehr wichtig sei. 75 Prozent halten eine Apotheke in ihrer Umgebung für sehr wichtig.

Warnung vor Riesencrash

Angesichtes der Prognosen, wonach in zehn Jahren ein Drittel aller Mediziner und jeder zweite Hausarzt in Pension gehen werden, hat die ÖAK einmal mehr auf eine verbesserte Ausbildung von Jungärzten gedrängt. Der Obmann der ÖAK-Sektion Turnusärzte, Karlheinz Kornhäusl, warnte vor einem „Riesencrash“, wenn jetzt nichts unternommen werde. Es brauche mehr Dienstposten für auszubildende Ärzte. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)