Kern: "Die FPÖ ist besessen von mir"

Die Kritik von SPÖ-Chef Christian Kern an der türkis-blauen Bundsregierung reißt nicht ab. Nachdem der ehemalige Kanzler in einem Interview mit der deutschen "Welt" von einer "lupenrein rechtspopulistischen bis rechtsdemagogischen Regierung" gesprochen hatte, legte er am Donnerstag nach. "Ich bleibe dabei. Der Tatbestand der Majestätsbeleidigung ist seit 1918 in Österreich abgeschafft", sagte Kern am Rande des Europäischen Forums in Alpbach.

Beispiele für die Abwertung demokratischer Standards gebe es genügend, so Kern. Ein klassischer Fall sei etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT): "Man marschiert dort ein, setzt sich über alle Regeln hinweg und desavouiert eine wichtige Institution, die für Sicherheit sorgt." Ein anderes Beispiel sei der Umgang mit Pressefreiheit. Da würden ganze Mediengattungen und einzelne Journalisten "in Bausch und Bogen diffamiert".

"Stelle die FPÖ sicher nicht unter Naziverdacht"

Und es gehe auch um die "Repräsentanteninstitutionen", erklärte der SPÖ-Chef. "Einen Juncker als Trunkenbold zu diffamieren, einen Bundespräsidenten schlimm anzurempeln, das ist in Österreich eine Novität. Egal wie man dazu gestanden ist, es war immer außer Streit, dass man mit Repräsentanten der EU oder Österreichs sorgsam umgeht." Stattdessen werde das "System" permanent herunter gemacht. "Es wird ja von manchen auch ganz bewusst von Systemparteien oder Systemmedien geredet. Wir wissen, wo das historisch herkommt."

"Ich stelle die FPÖ sicher nicht unter Naziverdacht, aber wir haben alle die Lektionen der Geschichte gelernt. Wir wissen wie es beginnt, und wir haben einmal die Erfahrung gemacht, wie es aufhört. Darum muss man das diskutieren, wenn Grenzen überschritten werden und kann es nicht einfach hinnehmen", führte Kern aus. Auch er werde von den Freiheitlichen immer wieder persönlich diskreditiert. "Die FPÖ ist besessen von mir. In FPÖ-Medien wie Wochenblick, Info-Direkt oder Unzensuriert komme ich öfter vor als Strache. Das sind alles Umgangsformen, die ich irritierend finde. Darauf hinzuweisen werde ich mir nicht verbieten lassen."

Kern nimmt Kurz pro-europäischere Tonalität nicht ab

Österreich sei eine stabile Demokratie, man müsse aber frühzeitig auf Fehlentwicklungen hinweisen. "Ungarn war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf dem Weg, eine pluralistische Demokratie zu werden, heute wird man dort als Straftäter stigmatisiert, wenn man Menschenrechte verteidigt", meinte Kern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der italienische Innenminister Matteo Salvini interessiere Menschenrechtskonvention und Genfer Flüchtlingskonvention nicht. "Die Regierungsspitze sagt, das brauchen wir nicht mehr. Das ist neu und ein Problem. Als Kanzler ist man dem Rechtsstaat verpflichtet."

Die pro-europäischere Tonalität, die Kurz bei seinem Auftritt beim Forum Alpbach an den Tag gelegt hat, nimmt Kern dem Kanzler nicht ganz ab. "Das ist ganz klar eine Taktik, aber ich will ihn gerne beim Wort nehmen." Die großen Fragen in der EU sind für Kern eine europäische Asyllösung, Steuergerechtigkeit und die Vermeidung von Sozialdumping. "Wenn der Bundeskanzler pro-europäisch auftritt, erwarten wir, dass er hier zu Lösungen beiträgt. Bisher hab ich aber keinen großen Fortschritt erlebt."

(APA/Red.)