Grazer Grünen-Stadträtin Tina Wirnsberger tritt zurück

Die grüne Umwelt- und Frauenstadträtin Tina Wirnsberger hat am heutigen Freitag bekannt gegeben, dass sie ihre Funktion mit Jahreswechsel zurücklegen wird. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung sind gesundheitliche Gründe, wie die Grazer Grünen auf ihrer Website und via Aussendung bekanntgaben.

Es bestehe kein Grund sich ernsthafte Sorgen zu machen, aber es stehe auch eine Operation im Raum und es sei ihr nicht möglich, die Funktion in vollem Umfang und in der dafür notwendigen Intensität auf Dauer auszuüben, heißt es in der Aussendung. Wirnsberger selbst wird dabei folgendermaßen zitiert: "Es ist mir nicht leicht gefallen, diesen Entschluss zu fassen, aber es ist eine Vernunftentscheidung und der Zeitpunkt ist der richtige."

Rückblickend auf die vergangenen eineinhalb Jahre ziehe sie eine positive Bilanz. Wer ihr nachfolgen wird, ist derzeit noch unklar. Wirnsberger selbst hat dennoch gewisse Vorstellungen: "Die brutale und menschenverachtende Politik der schwarz-blauen Regierungen braucht ein starkes Gegengewicht, und das müssen wir Grüne sein."

Wirnsberger hatte erst 2012 in die Politik gefunden und war 2015 als Initiatorin der Plattform "Flüchtlinge Willkommen in der Steiermark" bekannt geworden. 2016 wurde sie als Nachfolgerin von Lisa Rücker Spitzenkandidatin der Grünen bei den Grazer Gemeinderatswahlen. Beim Urnengang selbst am 5. Februar 2017 erreichten die Grünen 10,51 Prozent, ein minus von 1,63 Prozentpunkten. Damit gab es fünf Sitze im Gemeinderat und den Posten als Umwelt- und Frauenstadträtin.

