Udo Landbauer: „Als Junger ist man für Dummheiten anfällig“

Die Presse: Die niederösterreichische ÖVP ist von Ihrer Rückkehr nicht begeistert. Was heißt das für die Zusammenarbeit?



Udo Landbauer: Es gab keine Kritik an meiner Rückkehr in die Politik, sondern an einem etwaigen Schritt in die Landesregierung. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger hat das ganz klar herausgestrichen und gesagt, er werde gut mit mir zusammenarbeiten. Das tun wir schon seit Jahren.