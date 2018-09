Köstinger: "Wiedereinstieg ist hart und schwierig"

Sie sind diese Woche nach nur sechs Wochen Babypause in Ihr Amt zurückgekehrt. Das ist weniger als angestellte Frauen, denen mindestens acht Wochen vor und nach der Geburt an Mutterschutz zustehen. Der ist für Politikerinnen nicht vorgesehen. Werden Sie es zumindest schrittweise angehen?

Elisabeth Köstinger: Der Wiedereinstieg ist natürlich hart und auch schwierig. Wir haben versucht, ihn so sanft wie möglich zu gestalten. Ich war ein paar Tage in Alpbach und fange nun schrittweise im Büro an. Meine Position als Mitglied der Bundesregierung ist natürlich nicht mit einem Anstellungsverhältnis vergleichbar. Ich habe auch im Sommer immer wieder Kontakt zu meinem Büro gehabt und war nicht hundertprozentig weg. Aber so wie berufstätige Mütter versuche ich, diesen Spagat so gut wie möglich zu meistern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)