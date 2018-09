Was Vassilakous Rückzug bedeutet

Wien. Die Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou wird die Grünen nicht mehr in die nächste Wien-Wahl (2020) führen. Das erklärte die Frontfrau der Wiener Grünen in einem Statement am Sonntag und begründete das so: Im Vorjahr habe sie angekündigt, sie werde die Erneuerung und Öffnung der Grünen vorantreiben: „Das löse ich nun ein. Und ich beginne bei mir selbst“, so Vassilakou wörtlich. Damit stehen fünf Fragen im Mittelpunkt:



1. Warum gibt Maria Vassilakou gerade in der größten Krise der Grünen auf?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)