Betrugsverdacht: Ermittlungen gegen Vorarlberger ÖVP-Mandatar eingestellt

Ein umstrittenes Grundstücksgeschäft in Hard (Bezirk Bregenz) bleibt für den Vorarlberger ÖVP-Landtagsabgeordneten Matthias Kucera ohne strafrechtliche Konsequenzen. Anwalt Kucera hatte den Vertrag für das Geschäft zwischen einem damals 96-jährigen Verkäufer und einem ÖVP-Gemeindepolitiker aufgesetzt. Da der Verkaufspreis sehr niedrig war und der Senior unter Demenz litt, bestand Betrugsverdacht.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch habe nun die gegen Kucera und seinen Parteikollegen eingeleiteten Ermittlungsverfahren eingestellt, berichteten am Montag die "Vorarlberger Nachrichten". Die Behörde berief sich dabei auf ein psychiatrisches Gutachten von Reinhard Haller, aus dem die Tageszeitung zitierte.

Zwar hätten Außenstehende im Juni 2015 - dem Zeitpunkt, als das Geschäft abgeschlossen wurde - bei dem hochbetagten Mann eine psychische Veränderung durch Alterungseinflüsse bemerken können. "Allerdings war es Nichtfachleuten nicht möglich, Art und Schweregrad sowie das Krankhafte seiner Störung und die dadurch bedingte Geschäftsunfähigkeit zu erkennen", sagte Haller.

Kucera konnte sich Vorwürfe nicht erklären

Folglich könne den Beschuldigten daher auch nicht unterstellt werden, die fehlende Geschäftsfähigkeit des Verkäufers gezielt ausgenutzt zu haben, heißt es in der Begründung der Staatsanwaltschaft. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

Im Oktober vergangenen Jahres war durch einen Zeitungsartikel publik geworden, dass der 96-Jährige 2015 seinen Sechstel-Anteil an einem 1600 Quadratmeter großen Grundstück an den Gemeindepolitiker, einen Landwirt, verkaufen wollte - für 50.000 Euro. Ortsüblich waren damals 550 Euro pro Quadratmeter. Das Geschäft wurde gestoppt, weil der Sohn des Verkäufers, der ebenfalls Rechtsanwalt ist, Zweifel an der Geschäftsfähigkeit seines Vaters anmeldete. Das Landesgericht Feldkirch hob den Verkauf wegen Geschäftsunfähigkeit des Seniors erstinstanzlich auf, nach einer Berufung am Oberlandesgericht Innsbruck wird der Fall in Feldkirch neu verhandelt.

Gegenüber den "VN" sagte Kucera abermals, dass er sich die Vorwürfe gegen ihn "weder als Anwalt noch als Abgeordneter" habe erklären können. Er betonte, dass er den Vertrag nicht ausverhandelt, sondern nur den Vertragstext "nach den ausgehandelten Vorgaben der Vertragsparteien geschrieben" habe. Den 96-Jährigen habe er dabei nicht kennengelernt.

Noch offen ist die Entscheidung der Rechtsanwaltkammer, bei der Kucera zu der Causa Selbstanzeige eingebracht hat. Diese stellte ihre Untersuchungen in dem Disziplinarverfahren ruhend, weil sie den Ausgang der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch abwarten wollte.

