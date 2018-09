BVT: Erster Zeuge wird befragt

Der Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) kommt in Schwung. Erstmals werden sich ab Dienstagvormittag Auskunftspersonen den Fragen der Nationalratsabgeordneten stellen. Geladen sind zwei Bedienstete des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie ein Vertreter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität starten die Anhörungen zur Geheimdienstaffäre (EGS), jener Einheit, die die Hausdurchsuchung im BVT durchgeführt hat.

Die zwei BVT-Vertreter - der eine ist Portier, der andere IT-Experte - hatten sich über das Vorgehen der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität beschwert, weshalb die Opposition besonders an ihren Aussagen interessiert ist. Es handelt sich um einen Portier sowie um einen IT-Spezialisten. Ersterer hatte ein rüdes Vorgehen der EGS beklagt, bei zweiterem war auch daheim eine Hausdurchsuchung vorgenommen worden, die mittlerweile vom Wiener Oberlandesgericht für unzulässig befunden wurde.

Erster Zeuge wollte Medien ausschließen lassen

Gleich der erste Zeuge, Mitarbeiter der Sicherheitszentrale des BVT, stellte einen Antrag auf Ausschluss der Medien. Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures (SPÖ) lehnte den Antrag nach Beratung mit dem Verfahrensanwalt und Verfahrensrichter ab.

Der Verfahrensrichter hatte sich für eine medienöffentliche Befragung des BVT-Mitarbeiters ausgesprochen, wiewohl er die Journalisten dann auch darauf hinwies, dass der Wunsch seitens der Behörden bestehe, die Identität der Bediensteten zu schützen. Der erste Zeuge soll über die umstrittene Hausdurchsuchung im BVT Ende Februar Auskunft geben.

Die Medienvertreter durften erst nach fast einer Dreiviertelstunde in den Sitzungssaal, weil die Abgeordneten eben zunächst eine Geschäftsordnungssitzung abhielten. Offenbar hat die Ausschuss-Vorsitzende Bures dabei auch der Neos-Mandatarin Stephanie Krisper einen Ordnungsruf erteilt. In den vergangenen Tagen hatten vor allem die Freiheitlichen der Oppositionsabgeordneten vorgeworfen, aus vertraulichen Akten zitiert beziehungsweise diese sogar an Journalisten weitergegeben zu haben.

Bures betont öffentliches Aufklärungsinteresse

Im Vorfeld der ersten Befragungen traten Bures und die fünf Fraktionsvorsitzenden vor die Medien. Man versicherte den Aufklärungswillen; wie Bures betonte, handle es sich beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung um eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen des Landes. Daher habe jeder Bürger das Recht darauf, dass offene Fragen einer Klärung zugeführt werden.

Darauf baute auch ÖVP-Fraktionschef Werner Amon auf. Im Ausschuss gehe es auch darum sicherzustellen, dass die Handlungsfähigkeit des Staatsschutzes auch für die Zukunft gewährleistet sei. Der freiheitliche Fraktionsleiter Hans-Jörg Jenewein wiegelte gleich ein wenig ab: Er gehe davon aus, dass sich so manche Nebel am Horizont lichten durch den U-Ausschuss klären würden. Für die Nebelschwaden machte er unter anderem Medien verantwortlich.

Opposition: "Schwarzes Netzwerk" und Machtmissbrauch

Die Oppositionsvertreter machten zudem deutlich, dass sie die Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ nicht schonen wollen. So sprach Jan Kai Krainer (SPÖ) neben der Klärung der Hausdurchsuchungen beim BVT ein "schwarzes Netzwerk" des Machtmissbrauchs als zentrales Thema der Befragungen.

Auch Neos-Fraktionsführerin Krisper sprach dies an: Schon unter ÖVP-Innenministern (das BVT gehört dem Apparat des Innenministeriums an, Anm.) seien parteipolitische Interessen vor die Landessicherheit gestellt worden. Peter Pilz sprach den Verdacht an, dass Regierungsmitglieder den Verfassungsschutz politisch missbraucht und Druck auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgeübt hätten. Man wolle hier auch politisch aufklären.

Im Ausschuss sind 18 Mandatare vertreten, sechs der ÖVP, je fünf von SPÖ und FPÖ, sowie je einer von Neos und Liste Pilz. Geleitet wird das Gremium von Bures, da Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wegen seiner früheren Tätigkeit als Ressortchef im Innenministerium verzichtet hat. Verfahrensrichter ist Eduard Strauss, Verfahrensanwalt Arthur Mikesi.

(APA/Red.)