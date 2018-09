BVT-U-Auschuss: "Ein Reputationsschaden war nicht zu vermeiden"

Es ist Tag zwei im BVT-U-Ausschuss. Heute, Mittwoch, wird es erneut um die Hausdurchsuchung im Bundesamts für Verfassungsschutz (BVT) gehen. Ein Überblick:

Die Zeugen:

Es gibt heute drei Zeugen. Die Leiterin der Rechtsabteilung des BVT trat bereits am Vormittag auf (siehe "Die Erkenntnisse). Nach der Mittagspause muss ein Mitarbeiter der EDV-Abteilung im Ausschuss erscheinen. Dritte Auskunftsperson am Mittwoch ist der frühere BVT-Referatsleiter Nachrichtendienst - er ist Beschuldigter im BVT-Ermittlungsverfahren, könnte sich also teilweise der Aussage entschlagen.

Die Erkenntnisse:

Die Befragung der Leiterin des Rechtsreferats im BVT, Michaela K., hat bereits am Vormittag interessantes zu Tage gebracht. Sie bezeichnete die Razzia als "überschießend" und hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sogar schriftlich darauf hin gewiesen, dass dem BVT beträchtlicher "Reputationsschaden" drohen könnte. K. sagte dazu wörtlich: "Ein Reputationsschaden war nicht zu vermeiden."

Der internationale Schaden:

Zuletzt wurden vermehrt Stimmen laut, die davor warnten, dass die Zusammenarbeit des BVT mit ausländischen Diensten seit der Hausdurchsuchung schwierig geworden sei. Österreich, so die Warnung, würde keine sensiblen Informationen mehr erhalten. In offiziellen Stellungnahmen des FPÖ-geführten Innenministeriums wurde das bisher stets dementiert.

Nun scheinen sich die Warnungen zu bestätigen und die Argumentation des Ministerium zu bröckeln. Peter Pilz legte ein Schreiben der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Ende Juni an den Direktor des BVT vor. Darin heißt es, dass die Leiterin der BVT-Rechtsabteilung, also die erste Zeugin des heutigen Tages, davor gewarnt habe, "dass eine Suspendierung des BVT in der Berner Gruppe im Raum stehe". Dieser Klub besteht de facto aus den Köpfen der europäischen Nachrichtendienste, auch die USA und Israel sollen vertreten sein. Sinn und Zweck sind Austausch und gemeinsame strategische Überlegungen. Die Leiterin des BVT-Rechtsreferates habe die Staatsanwaltschaft, um einer Suspendierung entgegentreten zu können, um eine "Schadensanalyse" gebeten. Diese wolle man den Partnerdiesnten präsentieren, um das Vertrauen wiederherzustellen.

