Von FPÖ angezeigter Mann nicht "Asyl-Musterlehrling"

Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte am Donnerstag, dass es sich im Fall des von der FPÖ angezeigten Facebook-Users nicht um einen oberösterreichischen Lehrling handelt, der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht worden war. Es habe sich "um eine Verwechslung gehandelt", sagte Behördensprecherin Birgit Ahammer. Details wolle sie am Freitag veröffentlichen.

Das Facebook-Profil, weswegen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus einen Mann als mutmaßlichen Terrorsympathisanten angezeigt hatte, gehört also nicht jenem von der Abschiebung bedrohten Lehrling, mit dem die FPÖ die Anzeige beworben hatte. Das Facebook-Profil gehört jemand anderem. Das ergaben die polizeilichen Ermittlungen.

Die FPÖ hatte versucht, für Gudenus' Anzeige Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem sie behauptete, der Angezeigte sei jener junge Mann aus Oberösterreich, der vor kurzem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) an seiner Lehrstelle - in einem Supermarkt - besucht worden war. Der Bundespräsident wollte damit ein Signal an die Bundesregierung setzen, eine humanitäre Lösung beim Aufenthalt von Asylwerbern in Lehre zu finden. Die FPÖ hatte sich damals medienwirksam über den Besuch empört.

Anschober: "Zeitpunkt der Diffamierung eines Lehrlings" kein Zufall

Gudenus hatte den Mann dann wegen einer möglichen Straftat im Internet vor einigen Tagen angezeigt. Die FPÖ hatte sich dabei auf "Gefällt-mir"-Angaben auf einem Facebook-Profil bezogen, das aber nicht dem Lehrling gehörte. Nebeneffekt des freiheitlichen Vorgehens: Anschobers Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" wurde so in Misskredit gebracht.

Auf der Facebook-Seite Anschobers ist ein Foto des Lehrlings markiert. Das dieser Markierung zuzuordnende Profil hat aber nicht nur einen anderen Namen, sondern der Mann am Profilbild ist auch korpulenter, trägt einen anderen Haarschnitt und gibt an, nicht in Oberösterreich zu leben - sondern in Wien. Für Anschober deutete deshalb schon vor einigen Tagen "vieles darauf hin, dass der Name nicht ident ist". Für Anschober ist "der Zeitpunkt der Diffamierung eines Lehrlings" kein Zufall. Er verlangte von Gudenus Belege.

(APA)