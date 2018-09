Ulrike Lunacek: „Ich verstehe Glawischnig nicht“

Wie gehe ich mit Krisen richtig um? So lautet eine Frage, die sich die Grünen seit Oktober des Vorjahres stellen müssen. Nach 31 Jahren misslang der Partei bei der Nationalratswahl der Wiedereinzug in das Parlament. Mitarbeiter wurden gekündigt, Büros geräumt. Einen Teil der Verantwortung für das Debakel hat Ulrike Lunacek zu schultern. Die langjährige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments war nach dem Rücktritt von Eva Glawischnig als Spitzenkandidatin eingesprungen – und verlor die Wahl. Umgehend legte sie alle politischen Funktionen zurück, verschwand aus der Öffentlichkeit. Vermisst wird sie in der Partei seither kaum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)