SPÖ: Doskozil bekennt sich zu Kern

Mit zünftiger Blasmusik zum Empfang sind am Samstagvormittag vor der vollen Messehalle in Oberwart die zahlreichen Besucher zum Landesparteitag der SPÖ Burgenland begrüßt worden. Der Parteitag steht im Zeichen der Neuwahl des Landesparteivorsitzenden: Hans Niessl übergibt diese Funktion nach knapp 18 Jahren an Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil. Niessl kündigte auch an, am 28. Februar 2019 sein Amt als Landeshauptmann zurückzulegen.

Getragen vom Applaus der Delegierten und unter den Klängen vom Tagträumer-Lied "Brücken zum Mond" zogen SPÖ-Chef Christian Kern an der Spitze mit Niessl und Doskozil und dem Team der SPÖ Burgenland in die sogenannte Informhalle. Laut Landesgeschäftsführer Christian Dax habe man mehr als 1600 Anmeldungen registriert, man sei aber für 2000 Besucher gerüstet. Wie viele Leute tatsächlich gekommen waren, wollte man im Laufe des Parteitages verkünden. Freie Plätze suchte man allerdings schon zu Beginn vergeblich.

Doskozil soll Niessl auch als Landeshauptmann beerben

Doskozil stellt sich just an jenem Ort, an dem Niessl vor 18 Jahren mit 100 Prozent Zustimmung zum "Teamchef" der SPÖ Burgenland gewählt wurde, der Wahl der rund 330 Delegierten. Nach der Übernahme der Parteispitze am Samstag soll Doskozil Niessl auch als Landeshauptmann beerben.

Neben den zahlreichen Besuchern fanden sich auch zahlreich Spitzenpolitiker ein. Bundesparteichef Kern, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures sowie die Spitzen einiger SPÖ-Landesorganisationen - etwa der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie dessen Vorgänger Michael Häupl oder der frühere ÖGB-Präsident Erich Foglar kamen nach Oberwart. Doskozil wurde von seiner Tochter begleitet.

Auf dem Programm standen nach der Begrüßung durch Landesgeschäftsführer Dax unter anderem Reden von Kern, Niessl und Doskozil. Die Wahl sollte zwischen den Statements des scheidenenden und des neuen Landesparteivorsitzenden erfolgen.

"Wir wollen kein Chemnitz in Österreich haben"

Nach dem offen ausgetragenen Konflikt mit Doskozil über die Ausrichtung der Partei stellte Altkanzler Kern bei seiner Rede dann das Gemeinsame in den Vordergrund. Er nannte die örtliche Migrationspolitik als vorbildlich.

Den Parteitag nannte der Bundesparteivorsitzende eine "Demonstration der Einigkeit und des Zusammenstehens". Er sei sich sicher, dass man den Weg für Österreich und das Burgenland Schulter an Schulter beschreiten werde.

Für die Landespartei gab es nur Lob. Dem scheidenden Vorsitzenden Hans Niessl stellte er am "Ende einer Ära ein Zeugnis mit lauter Einsern" aus. In der Migrationspolitik lobt er die im Burgenland erfolgreiche Handschrift: "Das werden wir in ganz Österreich betreiben."

Scharfe Kritik des SPÖ-Chefs kam an der Bundesregierung wegen einer Politik, die ausschließlich Reichen und Vermögenden zu Gute komme. Zudem warf Kern speziell der FPÖ vor die Bevölkerung zu verhetzen, womit sich die Grenzen zu verschieben begännen: "Wir wollen kein Chemnitz in Österreich haben, keine grölenden Nazis in den Straßen." Dass der Bundeskanzler zu diversen Ausfällen der Freiheitlichen schweige, hält Kern nicht für angebracht.

Doskozil bekennt sich zu Kern

Auch Doskozil versuchte, endgültig einen Schlussstrich unter den Konflikt mit Kern zu ziehen. Beim Landesparteitag in Oberwart stellte er klar, dass der Altkanzler weiter an der Spitze der SPÖ bleiben solle und warb für Zusammenhalt in der Partei.

Doskozil konzedierte, dass die Sozialdemokraten gesellschaftspolitisch bis zu einem gewissen Grad imstande sein müssten, eine Brücke zu schlagen: "Natürlich werden wir diskutieren." Aber eines sei immer klar: "Es muss Zusammenhalt geben." Schließlich seien alle Vertreter der selben Gesinnungsgemeinschaft. Folgerichtig stellte sich Doskozil auch demonstrativ hinter den Bundesparteichef: "Christian Kern ist unser Spitzenrepräsentant und er wird es bleiben und uns in erfolgreiche Wahlen führen."

Will nur "Nuancen" ändern

Für seine Amtszeit als burgenländischer SPÖ-Chef kündigte Doskozil an, den gleichen pragmatischen Stil wie Niessl pflegen zu wollen, nur Nuancen zu ändern. Ankündigungen sollten nicht im Vordergrund stehen - sondern Taten, um bei der kommenden Landtagswahl 2020 reüssieren zu können.

Besonderen Fokus legte Doskozil auf einen Mindestlohn (von 1700 Euro), den er im Einflussbereich des Landes erfüllen will. Ferner will der neue Landeschef Privatisierungen im Sicherheits-, Gesundheits- und Sozialbereich den Kampf ansagen, wie sie von der Regierung vorangetrieben würden. Entsprechend betonte Doskozil, im Burgenland bis zu einem gewissen Grad ein Gegenmodell zum Bund etablieren zu wollen.

Etwas überraschend war, was für einen großen Raum die Umweltpolitik in Doskozils Rede einnahm, hatte er doch jüngst eine zu starke Fokussierung auf Öko-Themen im Bundesparteiprogramm kritisiert. Angekündigt wurde vom designierten Landeshauptmann etwa, dass es künftig keine landwirtschaftlichen Förderungen des Landes an Betriebe, die Glyphosat verwenden, geben werde.

Eher unüblich war, dass Doskozil seine Rede erst nach der Wahl zum Vorsitzenden hielt, da aber noch kein Ergebnis feststand - also weder Bewerbungs- noch Dankesrede. Wohl auch der Hitze im Saal geschuldet war, dass der neue Chef auf Sakko und Krawatte verzichtete und lieber mit aufgekrempeltem Hemd zum Parteivolk sprach.

(APA)