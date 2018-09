FPÖ-Mann Keyl soll Verwaltungsrichter werden

Hubert Keyl, ehemaliger Mitarbeiter des früheren FPÖ-Nationalratsabgeordneten Martin Graf, soll Richter am Bundesverwaltungsgericht werden. Die Regierung schlug Keyl vor; sein Name befindet sich auf einer Liste mit Ernennungswünschen, die an Bundespräsident Alexander Van der Bellen ging. Die geplante Ernennung sorgt in Justizkreisen für Aufregung; das berichtet die Tageszeitung "Der Standard" auf ihrer Website. Das Bundesverwaltungsgericht ist unter anderem in zweiter Instanz für Asylbescheidentscheidungen zuständig.

Keyl und seine Frau Elisabeth - Mitarbeiterin im FPÖ-Parlamentsklub, davor Sekretärin von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache - wurden der Öffentlichkeit 2010 bekannt, als Keyl vor einem Rotlichtlokal in eine Schlägerei verwickelt war. Seine Frau soll den Neonazi Gottfried Küssel zu Hilfe gerufen haben. Keyl wurde danach aus seiner Burschenschaft, der schlagenden "Silesia" ausgeschlossen; schon zuvor war er aus der Burschenschaft "Albia" geflogen. Elisabeth Keyl ist in einer Mädelschaft aktiv; sie ist zudem Obfrau und Gründerin eines Wiener Schützenvereins namens "Diana".



