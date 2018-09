Rechnungshof bringt Leitfaden für öffentliche Bauprojekte heraus

Der Rechnungshof will die Erfahrungen aus bisherigen Bauprüfungen gesellschaftlich nutzbar machen - ein Leitfaden für öffentliche Bauprojekte, mit vielen "Verbesserungsvorschlägen" soll nun den öffentlichen Bauherren zur Verfügung gestellt werden.

Die 80 Seiten umfassende Schrift soll als Naschlagewerk dienen und beim gesamten Ablauf eines Bauprojekts helfen - von der Projektorganisation und -planung über Kosten- und Terminplanung bis hin zu Vergabe-Fragen oder der Bauausführung und Abrechnung.

Man werde den Leitfaden an alle "relevanten Stellen" schicken, etwa an die Bundesregierung, das Parlament, an die Länder sowie an Gemeinde- und Städtebund, kündigte die Präsidentin des Rechnungshofes, Margit Kraker, an.