Immer Ärger mit dem jüngsten Gericht

Wien. Die Richterauswahl sei nach politischen Gesichtspunkten erfolgt, rügt die Opposition. Die Meldung könnte von heute sein, sie ist aber fünf Jahre alt. Damals waren es die Freiheitlichen, die die rot-schwarze Regierung kritisierten. Nun ist es die Regierungspartei FPÖ, die die oppositionelle Kritik am designierten Richter Hubert Keyl wegen dessen politischer Einstellung als „haltlose Hetzjagd“ zurückweist. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG), es will nie so recht zu Ruhe kommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2018)