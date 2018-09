Grasser live: "Fällt mir schwer, mit Peter Pilz einer Meinung zu sein"

Karl-Heinz Grasser tritt heute ein unfreiwilliges Comeback an. Der frühere Finanzminister muss nach der Sommerpause wieder zurück in den Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts – und zwar als Hauptangeklagter im größten Korruptionsprozess in der österreichischen Justizgeschichte. Der Grund sind die Affären Buwog und Terminal Tower, im Rahmen derer dem 49-Jährigen Untreue, Beweismittelfälschung und Geschenkannahme zur Last gelegt werden. Er selbst nennt die Vorwürfe „frei erfunden“ und plädiert auf „nicht schuldig“.

