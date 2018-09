Jetzt live: Weitere Interventionen aus Kickls Kabinett

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre sind heute und morgen Mitarbeiter des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK) sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) geladen, die die umstrittene Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchgeführt haben. Auch ihr FPÖ-naher Chef Wolfgang Preiszler muss aussagen - dessen Vorgehen BVT-Mitarbeiter zuletzt als rüde und unprofessionell bezeichnet hatten.

Erste Auskunftsperson am heutigen Dienstag ist der Leiter des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK), Andreas Wieselthaler. Wieselthaler moniert, dass ein Kabinettsmitarbeiter aus dem des Innenministers Kickl (FPÖ) einen seiner Mitarbeiter nach der Hausdurchsuchung angerufen und interveniert hat. Der offizielle Dienstweg wäre gewesen, ihn, Wieselthaler, als Chef anzurufen.

Es hätte außerdem schon früher Sicherstellung von Daten im BVT gegeben, sagt Wieselthaler in der ersten Runde seiner der Befragung. Hausdurchsuchungen so wie jene am 28. Februar, seien aber bisher nicht nötig gewesen. "Es ist nicht notwendig, eine Hausdurchsuchung durchzuführen, wenn man auf die Kooperation setzen kann", sagt Wieselthaler.

Auch bei der Hausdurchsuchung am 28. Februar hatten BVT-Beamte Kooperation und Hilfe bei der Sicherstellung angeboten. Das wurde aber von den EGS-Beamten ebenso abgelehnt wie von den meist anwesenden Staatsanwälten - und so wurden auch Daten mitgenommen, die eigentlich nicht beschlagnahmt hätten werden sollen.

Die Polizeieinheit wurde laut Opposition bewusst aus den Ermittlungen zum BVT herausgehalten, ob diese Unterstellung zutrifft, soll Wiesenthaler ausführen. Danach ist Thomas T. als Auskunftsperson geladen, er ist Sicherheitsbeauftragter im BVT und bewertet dem Vernehmen nach den nur mündlich erfolgten Hausdurchsuchungsbefehl für das BVT kritisch.

Danach wechseln die Fraktionen im U-Ausschuss gewissermaßen die Perspektive: Mit Gernot S. kommt ein EGS-Beamter zu Wort. Er soll an Sicherstellungen im Büro der Leiterin des Extremismusreferats im BVT beteiligt gewesen sein, wo auch teils heikle Papierakten von EGS-Beamten durchgeschaut worden sein sollen. Am Mittwoch geht es dann mit Einsatzleiter Preiszler weiter.