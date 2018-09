BVT-Affäre: Hausdurchsuchung Tage vorher gerichtsbekannt

Der Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnacek, hatte nach der Razzia in den Büros des österreichischen Verfassungsschutzes bei einer internen Dienstbesprechung von einem "Skandal" gesprochen. Der "Skandal" sei, dass sich Peter Goldgruber, der Generalsekretär im FPÖ-geführten Innenressort, vor der Hausdurchsuchung (HD) gleich direkt an Oberstaatsanwältin Ursula Schmudermayer gewandt habe. Und nicht (auch) an das Justizministerium. So kam es, dass das von Justizminister Josef Moser (von der ÖVP nominiert) geleitete Ressort erst im Nachhinein von der HD erfuhr. Das alles verwundert umso mehr, als auch das Präsidium des Wiener Straflandesgerichts laut einem der "Presse" vorliegenden Aktenvermerk schon am 22. Februar, also sechs Tage vor der HD informiert war.

Laut diesem Aktenvermerk, den Staatsanwalt Matthias Purkart von der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) verfasst hat, habe er, Purkart, selbst am 22. Februar "mit dem Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Wien, Mag. Friedrich Forsthuber, persönlich Kontakt aufgenommen". Darum habe ihn seine WKStA-Kollegin Ursula Schmudermayer ersucht.

So habe er dem Gerichts-Chef mitgteilt, "dass eine Anordnung einer Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit dem BVT und der Involvierung hoher Funktionsträger des BMI im Raum stehe".

Er habe Forsthuber um Diskretion gebeten und auch darum, "die Anordnung persönlich zu übernehmen und die Einbringung in der Einlaufstelle zu beaufsichtigen." Einschränkung: Ob tatsächlich so eine Anordnung zur Genehmigung durch den zuständigen Richter des Wiener Straflandesgerichts vorgelegt werden würde, sei noch nicht sicher. Laut dem Aktenvermerk sagte der Gerichtspräsident umgehend seine Unterstützung zu und informierte zur Sicherheit auch noch auch die Vize-Gerichtspräsidentin Eva Brachtel.

Auch der Journalrichter war bereits vorbereitet

Weiter aus dem Vermerk: "Am 27. Februar, als erkennbar war, dass die Anordnung entweder heute oder morgen fertiggestellt und vom Gericht zu bewilligen sein würde, wurde von mir abermals (...) mit dem Präsidenten (...) telefonisch Kontakt aufgenommen und ihm dieser Umstand mitgeteilt."

In Folge habe Forsthuber dann noch einmal zurückgerufen, und mitgeteilt, er habe auch bereits den zuständigen Journalrichter Ulrich Nachtlberger - laut Aktenvermerk - "über die erwartbare Anordnung und deren Sensibilität in Kenntnis gesetzt".

So kam es dann auch: Die Anordnung zur Hausdurchsuchung wurde von WKStA-Oberstaatsanwältin Schmudermayer ausgefertigt und von Nachtlberger telefonisch bewilligt. Kurz darauf (28. 2.) kam es zu der - operativ vom Innenressort und der WKStA durchgeführten - Hausdurchsuchung, die nun Hauptgegenstand des parlamentarischen BVT-U-Ausschusses ist.

All dies zeigt einmal mehr, dass es ein Zusammenwirken zwischen der WKStA, dem Innenrerssort und dem Straflandesgericht Wien gab. Dass sich eine Hausdurchsuchung, über deren Möglichkeit man bereits sechs Tage vor Durchführung im zuständigen Gericht bescheid wusste, nicht ins Justizministerium durchsprach, ist aber bemerkenswert.

Dass auch die Oberstaatsanwaltschaft vor der HD nicht eingebunden war, ist mittlerweile wohl bekannt. Aber angesichts der vielen bereits vorab informierten Stellen (auch die WKStA-Spitze wusste längst bescheid) erscheint dieser Umstand nach wie vor ziemlich eigenartig.