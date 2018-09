Ab 9 Uhr live: Heute wird der Chef der Einsatzgruppe für Straßenkriminalität befragt

Es ist Tag vier im Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - und es wird voraussichtlich ein besonders spannender Befragungstag werden. Heute, Mittwoch, wird es wieder um den Ablauf der Hausdurchsuchung im BVT, die am 28. Februar 2018 stattgefunden hat, gehen. Diesmal wird Wolfgang Preiszler, der Chef der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), die die Hausdurchsuchung, die mittlerweile großteils für unzulässig erklärt wurde, durchgeführt hat, Rede und Antwort stehen. Auch zwei weitere EGS-Beamte sind geladen.

Dabei wird es um folgende Fragen gehen:

Warum wurde die EGS eingesetzt?

Eigentlich wäre das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) der logische Ansprechpartner für die Hausdurchsuchung gewesen. Immerhin ist es für die interne Aufklärung von Verfehlungen im Beamtenapparat zuständig. Doch das BAK wurde übergangen. Das hänge mit einem ominösen Konvolut unbewiesener Vorwürfe, in dem auch Mitarbeiter des BAK erwähnt sind, zusammen, das berichtete der BAK-Chef Andreas Wiesenthaler bereits am Dienstag vor dem U-Ausschuss.

Also wurde die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) eingesetzt. So sollte im BVT niemand vorab von der Hausdurchsuchung erfahren. Geleitet wird die EGS von Wolfgang Preiszler. Er ist FPÖ-Gemeinderat.

Wann wurde die EGS über den Einsatz informiert?

Grünes Licht für die Hausdurchsuchung im BVT gab es erst am Abend vor dem Einsatz. Dieses wurde von einem Journalrichter eingeholt. Es habe Gefahr in Verzug geherrscht. Immerhin hätten Daten, so zumindest die Argumentation, (fern)gelöscht werden können.

EGS-Leiter Preiszler dürfte von der Hausdurchsuchung allerdings schon länger gewusst haben. Dieser sei, so sagte es Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zuletzt in der Sondersitzung des Nationalrates, von Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber bereits am 21. Februar, also eine Woche vor der Razzia, von einem Einsatz informiert worden - allerdings ohne jegliche Details.

Wie lief die Hausdurchsuchung ab?

Heute werden neben Preiszler auch zwei weitere EGS-Beamte ihre Sicht der Dinge schildern. Am erst Tag des U-Ausschusses gab bereits ein Mitarbeiter der BVT-Sicherheitszentrale darüber Auskunft. Fünf Personen hätten beim BVT angeläutet. Preiszler habe mit seinem Dienstausweis in der Hand behauptete, er habe eine Besprechung im BVT. In der Sicherheitszentrale sei allerdings kein Termin vermerkt gewesen. Um die Situation aufzuklären, sei Preiszler hereingelassen worden, plötzlich habe dieser gesagt: "Das ist eine Hausdurchsuchung." Fortan hätten weder Handys noch Sicherheitskameras benützt werden dürfen. 40 Leute in zivil, aber mit Dienstwaffe seien ins BVT gekommen.

Der EGS-Chef habe ihm, erzählte der BVT-Mitarbeiter, mit Suspendierung gedroht, sollte er nicht Folge leisten. Auch physische Gewalt sei angedroht worden.

Welche Daten wurden mitgenommen?

Kritik wurde bisher auch an der mangelnden Vorbereitung der EGS laut. Die Beamten hätten nicht genug gewusst, wonach sie eigentlich suchen, so der Vorwurf.

Offenbar wurden etwa wahllos Datenträger des Extremismusreferats beschlagnahmt. Das hat der mit der Durchsuchung des entsprechenden Büros betraute Beamte S. erst am gestrigen im U-Ausschuss bestätigt. Er beschrieb seinen Auftrag einerseits mit der Suche nach E-Mails zwischen der Referatsleiterin und einem konkreten Beschuldigten in der BVT-Affäre sowie mit der Beschlagnahmung aller elektronischen Datenträger. Letzteres sorgte für einiges Aufsehen, weil die Referatsleiterin nur als Zeugin geführt wird, nicht aber als Beschuldigte - und weil sie auch für Ermittlungen in die FPÖ-nahe rechte Szene zuständig ist, also etwa in Richtung Burschenschaften und Identitäre.