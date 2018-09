Ein historischer Parteitag

Wels. Der 44. SPÖ-Bundesparteitag, der am 6. und 7. Oktober stattfindet, sollte ein „Reformparteitag in historischer Dimension“ werden. So versprach es die Partei in den Einladungen. Nun wird er das mit Sicherheit auch.

Denn nur zweieinhalb Wochen vor dem Treffen in Wels kündigte der Chef der Partei seinen Rücktritt an. Nach der Europawahl, bei der er als Spitzenkandidat antreten wolle, werde er seine Funktion zurücklegen, erklärte Kern gestern. Dabei hat er sich erst in der vergangenen Woche als einziger Kandidat für den Vorsitz designieren lassen. Er will sich am Parteitag in Wels nicht nur die Zustimmung der Genossen zu seiner Person, sondern auch zu seinem neuen Parteiprogramm und seiner Organisationsreform abholen. Vermutlich wird es jetzt auch um potenzielle Nachfolger gehen.

Die SPÖ will sich auf dem Parteitag neu aufstellen. Wesentlichstes Thema des Parteitags ist das neu Programm. Die SPÖ will sich etwas linker und grüner positionieren und in der Flüchtlingspolitik zugleich restriktiver werden. Auch die Organisationsreform wird abgesegnet werden. Die SPÖ will sich neuen Interessenten öffnen und es arrivierten Funktionären schwerer machen. Das ist das Vermächtnis Kerns. (j. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)