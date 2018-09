Pamela Rendi-Wagner: Eine Quereinsteigerin als rote Personalreserve

Wien. Pamela Rendi-Wagner ist eine Fixstarterin bei SPÖ-Personalspekulationen: Die 47-jährige Ex-Gesundheitsministerin war in den vergangenen Monaten schon als Wiener Gesundheitsstadträtin, als Bürgermeisterin der Hauptstadt sowie als rote Bundesgeschäftsführerin im Gespräch. Geworden ist aus all dem nichts. Rendi-Wagners Ruf als rote Personalreserve hat das aber nicht geschadet. Als Parteichefin – nach einem Rückzug Christian Kerns Mitte nächsten Jahres – wäre sie dennoch eine Überraschungskandidatin.

Eigentlich soll die Ex-Gesundheitsministerin beim bevorstehenden Parteitag, der für 6. und 7. Oktober geplant ist (siehe Artikel unten), zur Stellvertreterin des bisherigen Parteichefs Kerns gewählt werden. So war es zumindest bisher geplant. Nun sind noch viele Fragen offen. Die Wahl zur stellvertretenden Parteichefin ist für Rendi-Wagner jedenfalls ein weiterer Aufstieg in der roten Parteistruktur. Denn eigentlich ist sie erst vor eineinhalb Jahren als Quereinsteigerin dazugestoßen.

Parteiinterne Hausmacht fehlt

Nach dem Tod von Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) hat Rendi-Wagner, die damals Sektionschefin war, spontan beide Ressorts übernommen. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde sie SPÖ-Mitglied. Von der Partei wurde die Mutter zweier Töchter, die Karriere als Tropenmedizinerin gemacht hat, stets als „Vorbild für viele Frauen“ in Szene gesetzt. Sich selbst würde sie, wie sie in Interviews sagte, nicht so bezeichnen („Das wäre vermessen“).

Die Partei setzte aber auf dieses Image. Als moderne, eloquente und charismatische Politikerin wurde Rendi-Wagner im Nationalratswahlkampf nicht nur auf Platz zwei der SPÖ gesetzt, sondern auch auf intensive Wahlkampftour geschickt. Schon damals als Reserve für den Parteichef.

In der Partei dürfte Rendi-Wagner mit ihren souveränen Auftritten auch die Kritiker, die es zu Beginn freilich gab, überzeugt haben. Eine parteiinterne Hausmacht fehlt ihr aber immer noch. Und genau das dürfte es für sie, wenn der rote Chefsessel im kommenden Jahr tatsächlich frei wird, auch schwierig machen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)