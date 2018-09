Live ab 9:15 Uhr: Grasser – und die Fragen nach dem Geld

„Absurditäten“, „Spekulationen“, ein „angedichtetes Konto“: Die Worte, die Karl-Heinz Grasser an die Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart richtete, klangen hart – und waren auch so gemeint. Der ehemals jüngste Finanzminister der Republik, der sich im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower verantworten muss, sieht sich ungerecht behandelt. Die Anklagebehörde habe nur für ihn Belastendes, nichts Entlastendes gesammelt, kritisierte er mehrfach. Darunter: 500.000 Euro, die Grasser für seine Schwiegermutter veranlagt haben will, deren Herkunft die Staatsanwaltschaft aber als ungeklärt moniert.

Mehr noch: Es sei auffällig, dass das Geld eine Zeit lang auf einem Konto gelegen habe, auf dem sich auch Geld des Zweitangeklagten Walter Meischberger befunden habe, das dieser in Form einer Provisionszahlung (in Tranchen) für seine Beraterleistung rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 erhalten haben will. Außerdem dort befindlich: Gelder des mitangeklagten Schweizer Vermögensberaters Norbert W.

Eine Vermischung? Das bestreitet Grasser vehement. „Da kommt eine Spekulation zur anderen - wie geht das, dass man einem einfach ein Konto andichten kann?“, empörte sich der 49-Jährige im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Heute, Mittwoch, wird die Verhandlung fortgesetzt.

