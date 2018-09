Schule und Islam: "Gutes" Gespräch zwischen Autorin und Czernohorszky

Der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hatte am Mittwoch die angekündigte Unterredung mit der Lehrerin Susanne Wiesinger. Sie hat öffentlich und zuletzt auch in ihrem Buch "Kulturkampf im Klassenzimmer" über Integrationsproblemen an Wiener Schulen berichtet. Das Gespräch war ein "gutes" und verlief "in ruhiger Atmosphäre", teilte Czernohorszky danach mit.

Man sei sich einig gewesen, dass die von der NMS-Lehrerin geschilderten Vorfälle sehr ernst zu nehmen seien und für Pädagogen eine große Herausforderung darstellen. Von Wiesinger wollte Czernohorszky wissen, welche Maßnahmen sie für sinnvoll hält und welche Erfahrungen sie mit bisher gesetzten Schritten hat. Es gelte "immer konkret zu schauen, was es vor Ort in jeder einzelnen Schule braucht, um die Situation zu verbessern".

Besonders wichtig ist für ihn "das Thema umfassende Unterstützung von allen Seiten", denn die Lehrer dürften nicht das Gefühl haben, mit ihren Problemen allein gelassen zu werden, so Czernohorszky in einer Aussendung.

