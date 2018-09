Live ab 9:15 Uhr: Staatsanwälte richten Fragen an Grasser

„Absurditäten“, ein „angedichtetes Konto“ und „Science Fiction“: Die Worte, die Karl-Heinz Grasser zuletzt in Richtung der Staatsanwaltschaft richtete, waren hart. In den Einvernahmen habe man ihm „falsche Vorhaltungen“ gemacht, warf der 49-Jährige den Ermittlern außerdem vor. Stets sei nur Belastendes gegen ihn gesammelt worden, Entlastendes dagegen nicht. Heute, am 50. Verhandlungstag im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower, sind die Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart an der Reihe, Grasser Fragen zu stellen. Welche Tonart sie sich dafür aussuchen werden, wird sich ab 9:30 Uhr zeigen. „Die Presse“ wird wieder live aus dem Wiener Landesgericht für Strafsachen berichten.

Übrigens: Nach Grasser, so teilte Richterin Marion Hohenecker mit, wird der mitangeklagte Schweizer Vermögensberater Norbert W. zur Einvernahme in den Zeugenstand gerufen werden. Als letzter Beschuldigter wird nach ihm der frühere Anwalt des heute Zweitangeklagten Walter Meischberger, Gerald Toifl befragt werden. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.



