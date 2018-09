Alles deutet auf Rendi-Wagner als neue SPÖ-Chefin hin

Was sich dieser Tage abspielt, hätte Pamela Rendi-Wagner vor eineinhalb Jahren wohl noch als Märchen abgetan. Damals war die Tropenmedizinerin Sektionsleiterin im Gesundheitsministerium - ohne Parteibuch. Und nun ist sie die favorisierte Kandidatin für den Parteivorsitz der SPÖ.

Nach dem überhasteten Abgang von Christian Kern am Dienstag suchte die Partei die vergangenen Tage fieberhaft nach einem Nachfolger, auf allen Parteiebenen fanden die vergangenen drei Tage Gespräche statt. Fast alle potenziellen Nachfolgekandidaten sagten der Reihe nach ab: Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser wollte ebenso wenig wie Hans-Peter Doskozil oder die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures.

Pamela Rendi-Wagner: Von der Tropenmedizinerin zur SPÖ-Chefin?

Dass Bures am Freitag auch noch einmal schriftlich absagte - und ihre vielen Anhänger somit bitter enttäuschte - dürfte Rendi-Wagner schlussendlich zur Favoritin gemacht haben. Alle Landesparteien sollen hinter den Kulissen schließlich ihre Unterstützung zugesagt haben. Zuletzt gab auch die SPÖ Wien und deren Vorsitzender Bürgermeister Michael Ludwig am späten Nachmittag ihre Zustimmung für Rendi-Wagner über die Austria Presseagentur bekannt. Auch die Sozialdemokratische Gewerkschaftsfraktion FSG kann sie sich vorstellen - wenn das Gesamtpaket passt. Und das heißt, dass es jemanden geben muss, der ein bisschen ausgleicht, was Rendi-Wagner fehlt. Nämlich die politische Erfahrung, wie man in einer Partei agiert.

Beschlüsse gab es am Freitag noch keine, denn einige wichtige Gremien-Mitglieder sind derzeit gar nicht in Wien. Aber dass hinter den Kulissen konstruktiv an einem Konsens gearbeitet wird - und dieser sich immer deutlicher abzeichnet, ist für die SPÖ ein großer Schritt. Denn wochenlange Personalspekulationen hätten die gerade befriedete Partei wohl wieder in eine Krise gestürzt - und hätte weiter Wählergunst gekostet.