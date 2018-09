Alle Zeichen auf Rendi-Wagner: SPÖ-Präsidium tagt

Mit Pamela Rendi-Wagner bekommt die SPÖ - im 130. Jahr ihres Bestehens - aller Wahrscheinlichkeit nach ihre erste Bundesparteivorsitzende. Die quer eingestiegene Ärztin, die erst eineinhalb Jahre lang Parteimitglied ist, wäre damit die zwölfte Parteivorsitzende seit der Gründung der Partei Ende 1888/Anfang 1889.

Dass sie diesen Schritt wagt, kam überraschend. Christian Kern hat am Dienstag bekanntlich mitgeteilt, dass er als Spitzenkandidat in die EU-Wahl im Mai 2019 gehen und spätestens nach dem Urnengang als Parteichef zurücktreten möchte. Nun dürfte seine Amtszeit schon früher enden: Am 24. November findet der Parteitag statt, wo die neue Chefin gekürt werden soll. Damit geht Kern nicht nur als kürzest amtierender Bundeskanzler, sondern auch als kürzest dienender SPÖ-Parteivorsitzender (882 Tage) in die Annalen ein. Den Amtszeitrekord der Zweiten Republik - nämlich 16,75 Jahre (6112 Tage) - hält übrigens Bruno Kreisky, der der SPÖ 1970 erstmals Platz eins bei Nationalratswahlen und den Kanzlerposten beschert hatte.

>>> Leitartikel: Ein kleiner Rücktritt für Kern, ein großer für die SPÖ

Bevor es zum Parteitag kommt, sind in den nächsten Tagen die roten Gremien am Zug, um die neue Parteivorsitzende zu designieren. Seit 9 Uhr tagt heute bereits Präsidium, für 10:30 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt (siehe Livestream unten).

Vorstand braucht Zeit

Definitiv beschlossen wird die Nominierung Rendi-Wagners für die Wahl am Bundesparteitag am 23. November vom Parteivorstand wohl am Dienstag, hieß es vorab. Denn: Der Vorstand könne so schnell nicht einberufen werden, weil er - mit 68 Mitgliedern - das wesentlich größere Gremium ist als das Präsidium, dem nur der Parteichef und die 15 Stellvertreter angehören.

Formale Beschlüsse fassen kann aber nur der Parteivorstand. Dass dieser am Dienstag die erste SPÖ-Chefin nominieren wird, gefällt auch den SPÖ-Frauen. Auch das SPÖ-Frauenpräsidium wird laut Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner die Designierung Rendi-Wagners vorschlagen.

Der Livestream: Sollte der Livestream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier

(APA/Red.)