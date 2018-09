Christian Kern, der rote Haider

Hört man sich unter jenen um, die Christian Kern in seiner Zeit als SPÖ-Vorsitzender bisher begleitet haben, fallen Sätze wie „Ein hervorragender Staatsmann, aber ein ungeeigneter Parteichef“, „Zwischen Genie und Wahnsinn“, „Cool in Krisensituationen, unverständliche Affekthandlungen im Alltag“.



Letzteres dürfte auch diese Woche stattgefunden haben. Für Dienstagabend war schon seit Längerem ein Treffen Kerns mit den Landesparteivorsitzenden geplant gewesen. Einige Stunden davor teilte Christian Kern den wichtigsten unter ihnen mit, dass er am Abend als Parteichef zurücktreten werde. Von einer EU-Kandidatur war da noch nicht die Rede. Die von Kern informierten Landesparteichefs waren baff, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser merkte man das später noch deutlich an.

