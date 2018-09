Nach der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gerät Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) an einer weiteren Front unter Druck. Die Aufforderung des Innenministeriums, kritischen Medien gegenüber eine Informationssperre zu verhängen und den Fokus in der polizeilichen Medienarbeit stärker auf Delikte, bei denen Ausländer als Verdächtige geführt werden, zu legen, sorgen für Kritik von Medien und Opposition. Und nicht nur das: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der sich momentan bei der UNO-Generalversammlung in New York City befindet, mahnte, am Dienstag, es dürfe durch Kommunikationsverantwortliche keine Ausgrenzung gewisser Medien geben.

"Für einen freien und unabhängigen Journalismus im Land tragen besonders Parteien und Regierungsinstitutionen sowie öffentliche Einrichtungen eine hohe Verantwortung", sagte Kurz. "Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel", richtete er dem vom Koalitionspartner FPÖ geführten Innenministerium aus.

Kanzleramt erinnert an Vorgehen der SPÖ

Zugleich meinte der Regierungschef, er halte es für richtig, dass das Ressort plane, eine neue Kommunikationsrichtlinie zu erarbeiten und eine "faire Zusammenarbeit" mit allen Medien anzustreben. Nachsatz: "Die Ausgrenzung oder der Boykott von ausgewählten Medien darf in Österreich nicht stattfinden. Das gilt für die Kommunikationsverantwortlichen aller Ministerien und öffentlichen Einrichtungen."

>>> Kommentar von "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak: Die Kickl-PR

Dies gelte für alle Parteien, sagte der Kanzler. Im Bundeskanzleramt nutzte man die Aufregung um das Innenministeriumsschreiben für eine Spitze gegen die SPÖ und meinte, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Versuchen von Kommunikationsverantwortlichen gekommen sei, etwa unter dem früheren Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), dessen Team Anfang 2017 wegen eines für die damalige Regierung wenig erquicklichen "Bürgerforums" vorübergehend den ORF boykottiert und im Herbst 2017 einen Inseratenboykott über eine österreichische Tageszeitung verhängt hatte.

Im Innenministerium war man am Dienstag unterdessen bemüht, die Bedeutung des E-Mails herunterzuspielen. Kickl selbst nahm nicht Stellung, er ging auf Tauchstation - und schickte den Leiter der Präsidialsektion, Karl Hutter, vor. Hutter meinte, dass von einer "Informationssperre" keine Rede sei könnte: Es handle sich um keine Weisung. Hutter wiederholte, dass Kickl kein Wissen von dem Schreiben gehabt habe, das von Ressortsprecher Christoph Pölzl - er war bis Juni Kickls persönlicher Sprecher gewesen - verschickt worden war.

Neos planen Dringliche Anfrage an Kickl

Wesentlich harscher im Ton als die ÖVP reagierte die Opposition: "Kickl hat wohl Probleme mit der Pressefreiheit", meinte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder; der rote Mediensprecher Thomas Drozda nannte Kickl "politisch verantwortlich" für die Vorgänge in dem ihm unterstehenden Ressort. Die Letztverantwortung trage aber Kanzler Kurz, der dem "Treiben" im Innenministerium auch bei der Causa BVT seit Monaten tatenlos zusehe. Kurz müsse seinem Bekenntnis zur Pressefreiheit "Taten folgen lassen und klare Konsequenzen ziehen".

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger wiederum hielt die Distanzierung des Ministers von seinem Ressortsprecher Pölzl für nicht glaubwürdig. "Kritische Medien werden in ihrer Information eingeschränkt, Propaganda raufgefahren und die Bevölkerung besonders über Sexualdelikte von Ausländern informiert. So geht Demagogie, so wiegelt man ein Volk auf", schrieb Meinl-Reisinger auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Kritische Stimmen zu bestrafen und gefügige Medien zu belohnen, kenne man eigentlich nur aus illiberalen Autokratien, fügte die Neos-Chefin hinzu. Den Worten von Bundeskanzler Kurz müssten Taten folgen: "Ich hoffe, dass dies nicht zur Message-Control von Bundeskanzler Kurz gehört. Es braucht hier endlich Konsequenzen."

Die Pinken wollen Kickl am Mittwoch zur Nationalratssitzung ins Plenum holen, um eine Dringliche Anfrage an ihn zu richten. Auch einen Misstrauensantrag gegen den FPÖ-Minister schließt die Partei nicht aus. Liste-Pilz-Mandatarin Alma Zadic will Kickl ebenfalls im Hohen Haus zur Verantwortung ziehen: Sie spricht in einer parlamentarischen Anfrage von "Zensur im Innenministerium". Über 50 Fragen hat Zadic darin an Kickl gestellt; unter anderem will sie von ihm wissen, warum die Staatsbürgerschaft mutmaßlicher Täter künftig genannt werden soll.

Der grüne Europa-Parlamentsabgeordnete Michel Reimon kündigte unterdessen auf Twitter an, seine Fraktion werde die Vorgänge im Innenministerium im Justizausschuss des Europäischen Parlaments einbringen: "Bei Orban hat die europäische Ebene zu lange zugesehen, daraus muss sie lernen", meinte Reimon.

Brandstätter: "Demokratie darf nicht in Dunkelheit sterben"

"Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter warf dem Innenminister indes versuchte Manipulation der Öffentlichkeit vor. Investigativer Journalismus kläre die Öffentlichkeit auf, indem er Informationen der Regierung und privater Institutionen bekannt mache, die diese sonst unterdrücken würden, verwies Brandstätter auf die Leitlinien des berühmten Pulitzer-Journalismuspreises. "Unsere Demokratie darf nicht in Dunkelheit sterben, nur weil sich ein Minister zu schwach fühlt, Kritik auszuhalten und offenbar ungeeignet für dieses sensible Amt ist." Der "Standard" ortete einen "Frontalangriff auf die Medienfreiheit".

Kritik am Innenministerium kam auch von Boulevardmedien. "Das ist eine deutliche (und nebenbei ziemlich stumpfsinnige) Grenzüberschreitung und brüskiert alle Medien, nicht nur die Genannten", erklärte "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser via Twitter.

"Abgleiten in Informationspolitik, die wir aus Diktaturen kennen"

"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk teilte unterdessen den vollen Inhalt des E-Mails des Innenministeriums auf Twitter. Daraus geht hervor, dass Ressortsprecher Pölzl den Empfängern in den Landespolizeidirektionen konkrete Beispiele vorgab, wann die Mitarbeiter Journalisten keine Auskunft geben müssten.

Journalistengewerkschaft und -organisationen sahen in den Vorhaben des Innenministeriums eine "gefährliche Grenzüberschreitung". Es handle sich um einen Angriff auf die Pressefreiheit, sagte GPA-djp-Vorsitzende Barbara Teiber. Und: "Der Innenminister sollte sich vergegenwärtigen, dass er und seine Dienststellen von Steuergeldern finanziert werden und es deshalb auch ihre Pflicht ist, die Öffentlichkeit umfassend und objektiv zu informieren. Alles andere ist ein Abgleiten in eine Informationspolitik, die wir aus Diktaturen und autoritären Regimen kennen."

Auf einen Blick "Kurier" und "Standard" hatten über ein E-Mail des von Innenminister Herbert Kickl eingesetzten Ministeriumssprechers an diverse Polizeidienststellen berichtet, wonach die Kommunikation mit kritischen Medien auf das nötigste - Zitat: "rechtlich vorgesehene" - Maß zu beschränken. Als positives Beispiel werden vom Innenressort abgenommene Polizei-Formate des Privatsenders ATV genannt. Nach Bekanntwerden des Papiers hieß es aus dem Innenministerium, Ressortchef Kickl sei "weder Auftraggeber noch Empfänger dieser Mitteilung". Die Pläne wurden als "Anregungen und Kommentare ohne jeden Verbindlichkeits- oder gar Weisungscharakter" bezeichnet.

(APA/Red.)