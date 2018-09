"Mitten im Feindesland": Verwirrung über Sitzordnung im Grasser-Prozess

Der 51. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte begann am Dienstag (abermals) mit einer Diskussion über die Sitzordnung im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Seit Beginn des Prozesses im Dezember 2017 beanstanden die Verteidiger bekanntlich an jedem neuen Verhandlungstag die Sitzordnung im Großen Schwurgerichtssaal. Denn: Sie sitzen nicht auf gleicher Höhe wie Staatsanwaltschaft, Schöffen und Richterin, sondern tiefer und diesen zudem gegenüber.

Am Dienstag kam eine weitere Unannehmlichkeit hinzu: Als die Befragung des Hauptangeklagten Grasser durch den Privatbeteiligtenvertreter der CA Immo, Rechtsanwalt Johannes Lehner, fortgesetzt werden sollte, fanden die Anwälte von Grasser, Manfred Ainedter und Norbert Wess zunächst ihre Plätze nicht. Konkret: Ainedter setzte sich zwischen die Vertreter der Privatankläger - also jenen, die sich mit Schadenersatz gegen Grasser und die Mitangeklagten am Prozess beteiligen. "Mitten im Feindesland", wie er kommentierte. Wess hingegen saß bereits richtig: neben den beiden Oberstaatsanwälten.

Richterin Marion Hohenecker missfiel die Aufregung, sie wurde lauter im Ton: "Auf der rechten Seite" (von ihr aus gesehen), habe man zu sitzen. Und etwas leiser fügte sie an, ob nun alle ausreichend Platz, Internetverbindung und Verpflegung hätten.

Nach dem Intermezzo konnte die Befragung von Grasser durch Lehner fortgesetzt werden. Letzterer vertritt wie erwähnt die CA Immo, die im Bieterverfahren um die Privatisierung der rund 60.000 Bundeswohnungen im Jahr 2004, dem "Österreich-Konsortium" um Immofinanz und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unterlegen war. Deshalb machte sie vor Gericht einen Schaden von 200 Millionen Euro geltend. Grasser betonte dazu in der Vorwoche, die Ansprüche nicht anzuerkennen und Lehner daher nicht antworten, sondern sich entschlagen zu wollen (>>> zum Liveticker des 50. Verhandlungstages). Ein Vorgehen, an dem Grasser am Dienstag weiter festhielt.

Grasser und die Eurofighter-Anschaffung

Übrigens: Für Grasser hat sich, durch seine Aussagen vergangene Woche, inzwischen eine Nebenfront aufgetan. Der ehemalige Finanzminister unter der Regierung von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) hatte im Großen Schwurgerichtssaal erklärt: "Ich habe einige Unterlagen zu den Eurofighter-Anschaffungen mitgenommen, weil damals schon klar war, dass es ein umstrittenes Thema war." Hingegen habe er keine Buwog-Unterlagen nach Hause mitgenommen.

Die SPÖ zeigte sich darüber empört, Akten seien entweder dem Nachfolger oder dem Staatsarchiv zu übergeben. Sie will nun Grasser in den laufenden Eurofighter-Untersuchungsausschuss laden.

(hell/APA)