Auch Türkis-Blau freut sich auf Rendi-Wagner

Wien. Business as usual. Weiter im Takt. Und doch schielte man gespannt hinüber zur SPÖ. Am Mittwoch voriger Woche, einen Tag nach dem „kommunikationsstrategischen Desaster“ (© Peter Kaiser) der SPÖ, traf sich ein kleiner Kreis der Regierungsparteien, bestehend unter anderem aus den Kabinettschefs und Kommunikationschefs, um den Fahrplan für die kommenden Monate zu besprechen. Wann welche Vorhaben angegangen, wie sie kommunikativ vorbereitet werden und die Botschaft dann unters Volk gebracht wird. Next step: Reform der Mindestsicherung.



In dieser „Wir lassen uns nicht beirren“-Stimmung, die intern auch demonstrativ so ausgelebt wurde, machte man sich aber schon Gedanken – auch in den Parteiführungen selbst –, wie es mit der SPÖ weitergehen würde und was das für die Koalitionsparteien bedeuten könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)