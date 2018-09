"Noch keine Diktatur": Debatte über Innenministerium-Papier

Der Nationalrat steht heute im Zeichen des umstrittenen E-Mails, das der Ressortsprecher des Innenministeriums, Christoph Pölzl, an die neun Landespolizeidirektionen geschickt hat. Darin ist davon die Rede, dass die Kommunikation mit „kritischen“ Medien auf „das nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß“ beschränkt werden solle. Weiters wird dazu geraten – das Innenministerium betonte umgehend, es handele sich um keine Weisung, sondern um Empfehlungen – die Staatsbürgerschaft und den Aufenthaltsstatus von Verdächtigen in Aussendungen explizit zu nennen und Sexualdelikte verstärkt zu thematisieren (siehe Infobox unten).

Bundespräsident, Bundeskanzler, Opposition und Medienvertreter übten umgehend Kritik, heute Nachmittag soll sich der zuständige Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im Rahmen einer von den Neos eingebrachten „Dringlichen Anfrage“ erklären.

Für Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen ist die Causa damit „vorläufig erledigt“, wie er Dienstagabend in der ORF-Sendung „Zeit im Bild 2“ sagte. „Wichtig ist, dass das Innenministerium sieht, hier ist tatsächlich ein Fehler passiert“, meinte er. Zugleich betonte Van der Bellen: „Ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Weg in eine Diktatur.“ Die Vorgänge aufzuklären, sei nun Sache des Parlaments. ÖVP-Medienminister Gernot Blümel hatte zuvor im „Report“ deponiert, „dass die Pressefreiheit auf keinen Fall eingeschränkt werden darf“.

Kickl selbst hatte sich am Nachmittag per Aussendung zu Wort gemeldet. „Die Formulierungen bezüglich des Umgangs mit 'kritischen Medien' finden nicht meine Zustimmung“, bekundete der Ressortchef. Er habe mit Pölzl ein „klärendes Gespräch“ geführt, nun würde an neuen Richtlinien gearbeitet, kündigte Kickl zudem an.

Katzian und Strolz nehmen Abschied

Zuvor aber gilt es, Personelles abzuhandeln: Der Neos-Gründer und bisherige Klubobmann Matthias Strolz sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian werden verabschiedet. Letzterer wird gleich zu Beginn des Plenums in einer „Aktuellen Stunde“ zur Arbeitsmarktpolitik Abschied nehmen. Strolz‘ Abschiedsrede folgt gegen Mittag im Rahmen einer Debatte zur Etablierung eines neuen Straftatbestands „Reisen für terroristische Zwecke“.

Der Livestream aus dem Nationalrat beginnt um 9 Uhr: Sollte der Livestream nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie hier.

Das E-Mail des Innenministeriums im Wortlaut „Leider wird wie eh und je seitens gewisser Medien (z.B.: Standard, Falter), sowie neuerdings auch seitens des Kuriers, eine sehr einseitige und negative Berichterstattung über das BMI bzw. die Polizei betrieben. Mittlerweile zählen keine Fakten und Erklärungen mehr, bzw. werden diese einfach ignoriert, da der jeweilige Artikel jedenfalls negativ wird, wie zahlreiche Artikel in jüngster Vergangenheit zeigen. Ich darf daher bitten, bei Anfragen besonders Bedacht zu nehmen und die Auswirkungen mitzubedenken. Anfragen betreffend Ausbildung und andere Themen, die nicht nur euch betreffen können – hier werden wir auch gerne gegeneinander ausgespielt und die Anfrage mehrfach geschickt – bitte CC an mich zu schicken, sodass eine einheitliche Antwort erfolgen kann und wir uns nicht gegenseitig konterkarieren. Ansonsten erlaube ich mir vorzuschlagen, die Kommunikation mit diesen Medien auf das nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß zu beschränken und ihnen nicht noch Zuckerl, wie beispielsweise Exklusivbegleitungen zu ermöglichen, es sei denn, ihr seht darin einen echten Mehrwert bzw. die Möglichkeit einer neutralen oder gar positiven Berichterstattung.“

(hell)