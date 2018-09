"Geht ums Überleben": Grüner Startschuss für Klima-Volksbegehren

In einer "persönlichen Erklärung" kündigte Niederösterreichs Grünen-Chefin Krismer einen "Befreiungsschlag" in Form eines Klima-Volksbegehrens an, das 2019 über die Bühne gehen soll.