Rendi-Wagner: "Ich habe die Internationale oft gesungen"

Stört es Sie eigentlich, wenn man Sie in der Öffentlichkeit Pam nennt?



Joy Pamela Rendi-Wagner: Ich habe kein großes Problem damit, finde aber, es muss nicht sein. Wir reden ja in der ZiB dann auch nicht vom Christian oder vom Michi. Man kann zum Beispiel den vollen Namen nennen – das ist nicht so schwierig.



Haben Sie das dem steirischen SPÖ-Chef, Schickhofer, auch gesagt? Er hat Sie zuletzt nämlich in einer TV-Diskussion so genannt.