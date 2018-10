BVT-U-Ausschuss: Kabinettsmitarbeiter "hatte sehr konkrete Vorstellungen"

Der BVT-Untersuchungsausschuss widmet sich diese Woche der Justiz: Befragt werden am Dienstag und Mittwoch insgesamt sechs Auskunftspersonen, die in die Affäre um die umstrittene - mittlerweile als rechtswidrig beschiedene - Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) involviert sind. Mit den Befragungen von Justizmitarbeitern verlagert sich der Fokus der U-Ausschussbefragungen erstmals in Richtung Justiz. Zuvor waren die Vorgänge im Innenministerium, in dem das BVT angesiedelt ist, im Vordergrund gestanden.

Erste Auskunftsperson war am Dienstagvormittag Staatsanwältin Ursula Schmudermayer von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Schmudermayer hatte die Hausdurchsuchung veranlasst und geleitet. Die Staatsanwältin gab sich über weite Strecken selbstbewusst und verteidigte die Entscheidungen, die sie im Zuge ihrer Ermittlungen getroffen hatte. Die Entscheidungen, die zur illegalen Razzia geführt hatten, verteidigte sie ebenso.

Schmudermayers Aussagen vor dem U-Ausschuss standen allerdings oft im Widerspruch zu ihren Angaben in Akten oder zu Zeugenaussagen. Auch bei der Frage der Datenlöschung im BVT widersprach Schmudermayer sich am Dienstag selbst.

Ministeriumswunsch nach Suspendierungen

Ein Augenmerk lag in der Befragung Schmudermayers auf der Kooperation zwischen ihr und Mitarbeitern des Kabinetts von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). So gab die Staatsanwältin an, es habe "sehr konkrete Vorstellungen" seitens des Kabinettsmitarbeiters Udo Lett gegeben, was die Ermittlungen zum BVT betraf. So sei für ihn an erster Stelle gestanden, schnell zu Suspendierungen zu kommen.

Schmudermayer gab zudem an, keine anderen Zeugen vernommen zu haben als jene, die von Lett und Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber koordiniert worden seien.

Zweite Auskunftsperson am Dienstag ist dann jener Journalrichter des Landesgerichts für Strafsachen Wien, der in der Nacht vom 27. Februar 2018 die Razzia genehmigte. Dritter und letzter Zeuge am ersten Tag ist Schmudermayers direkter Vorgesetzter, Oberstaatsanwalt und Gruppenleiter Wolfgang Handler.

Wer war verantwortlich für Chaos bei der Razzia?

Am Mittwoch sind schließlich Christian Pilnacek, Generalsekretär im ÖVP-geführten Justizministerium, WKStA-Leiterin Ilse Vrabl-Sanda und ein Staatsanwalt, der nach der Hausdurchsuchung eine Prüfung der Vorgangsweise der WKStA vornahm, in den U-Ausschuss geladen.

In Fragen der Verantwortung rund um die Razzia verwies Kickl zuletzt immer wieder auf die Justiz. Die Opposition vermutet hingegen, dass Schmudermayer von Kickls Kabinett unter Druck gesetzt wurde.