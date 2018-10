BVT-Affäre: Goldgruber wollte Auskunft zu Burschenschaft-Ermittlungen

Das von der FPÖ, konkret von Herbert Kickl, geführte Innenministerium wollte schon vor der umstrittenen Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Auskunft über Ermittlungen gegen Burschenschaften erlangen. Wie die Wochenzeitung "Falter" am Dienstag online berichtet, erging eine Anfrage dazu durch Generalsekretär Peter Goldgruber an BVT-Direktor Peter Gridling. Die Antwort fiel jedoch knapp aus, Namen wurden nicht genannt.

Goldgruber soll demnach am 29. Jänner 2018 Gridling kontaktiert haben. Die Fragen, die Gridling in einem Aktenvermerk, der dem "Falter" vorliegt, festhielt: "Welche Burschenschaften waren zwischen 2012 und 2017 Gegenstand von Ermittlungen? Gab es in dieser Zeit Ermittlungen gegen Personen, die Mitglieder einer Burschenschaft sind? Wenn ja, gibt es Anzeigen? Welche Maßnahmen im Zusammenhang mit Vereinsauflösungen -untersagungen wurden in der letzten Regierungsperiode seitens REX-Referat gesetzt? Wo wurden im Bereich REX (Rechtsextremismus, Anm.) verdeckte Ermittler eingesetzt?"

"Verdeckte Ermittler in den Bereichen ... "

Die Antwort kam laut "Falter"-Bericht von der Leiterin des Extremismusreferats im BVT, deren Büro später durchsucht wurde, obwohl sie von der Staatsanwaltschaft nie als Beschuldigte in der Causa geführt worden war. "Seitens des BVT wurden bisher verdeckte Ermittler in den Bereichen der neonazistischen ideologisierten Szene, Skinhead Blood and Honour und Rechtsextremismus Hooliganismus eingesetzt", hieß es darin, ohne Namen oder konkrete Maßnahmen zu nennen.

Im Rahmen der Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz wurden im Büro der Referatsleiterin für Extremismus zahlreiche Datenträger beschlagnahmt. Darunter auch solche über Ermittlungen in der rechtsextremen Szene - etwa eine DVD des deutschen Verfassungsschutzes mit Bildern vom "Ulrichsberg-Treffen" aus dem Jahr 2015, aber nach Angaben der amtshandelnden Polizisten von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auch CDs mit Kinderliedern.

940.000 Euro für Inserate

Abgesehen von der Anfrage beschäftigt sich der Artikel auch mit Kickls Umgang mit Medien. Erst in der Vorwoche war bekanntlich ein E-Mail publik geworden, verfasst von Kickls Pressesprecher, dem Wiener Polizisten Christoph Pölzl. Er sandte dieses an alle Landespolizeidienststellen aus und empfahl ihnen darin, kritischen Medien, wozu auch der "Falter" gerechnet wurde, nur noch im "nötigsten, rechtlich gebotenen Maße" Informationen zu geben (siehe Infobox unten). Kickl distanzierte sich alsbald von dem Schreiben, holte im Rahmen einer Nationalratsdebatte zur Causa zu einem Verteidigungsschlag samt Kritik aus.

Der "Falter" recherchierte diesbezüglich nun: Seit Kickls Amtsantritt im Dezember 2017 habe dieser 940.000 Euro in Inserate investiert. Den größten Anteil erhielten "Österreich" (233.230 Euro), "Kronen Zeitung" (169.898 Euro) und "Heute" (192.074,24 Euro). "Der rechtsextreme Wochenblick freute sich über 9270 Euro", heißt es in dem Bericht mit Verweis auf eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums. Des Weiteren soll Kickl zusätzlich zu den 21 Mitarbeitern der Social-Media-Abteilung "noch extra 30 Beamte in der Kommunikationsabteilung des BMI" beschäftigen.

Das umstrittene E-Mail des Innenministeriums im Wortlaut „Leider wird wie eh und je seitens gewisser Medien (z.B.: Standard, Falter), sowie neuerdings auch seitens des Kuriers, eine sehr einseitige und negative Berichterstattung über das BMI bzw. die Polizei betrieben. Mittlerweile zählen keine Fakten und Erklärungen mehr, bzw. werden diese einfach ignoriert, da der jeweilige Artikel jedenfalls negativ wird, wie zahlreiche Artikel in jüngster Vergangenheit zeigen. Ich darf daher bitten, bei Anfragen besonders Bedacht zu nehmen und die Auswirkungen mitzubedenken. Anfragen betreffend Ausbildung und andere Themen, die nicht nur euch betreffen können – hier werden wir auch gerne gegeneinander ausgespielt und die Anfrage mehrfach geschickt – bitte CC an mich zu schicken, sodass eine einheitliche Antwort erfolgen kann und wir uns nicht gegenseitig konterkarieren. Ansonsten erlaube ich mir vorzuschlagen, die Kommunikation mit diesen Medien auf das nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß zu beschränken und ihnen nicht noch Zuckerl, wie beispielsweise Exklusivbegleitungen zu ermöglichen, es sei denn, ihr seht darin einen echten Mehrwert bzw. die Möglichkeit einer neutralen oder gar positiven Berichterstattung.“

>>> Bericht im "Falter"

(APA)