BVT-U-Ausschuss: "Man versucht, Keil zwischen Innen- und Justizressort zu treiben"

Auch am zweiten Befragungstag dieser Woche des Untersuchungsausschusses zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) liegt der Fokus auf der Rolle der Justiz. Nachdem am Dienstag die zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer, ihr Vorgesetzter in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie der Journalrichter, der die Zustimmung für die - mittlerweile als rechtswidrig geltende - Hausdurchsuchung beim BVT gab, aussagten, erscheinen am Mittwoch weitere Auskunftspersonen aus der Justiz in der Hofburg.

Als erste Auskunftsperson war am Mittwoch Christian Pilnacek, seines Zeichens Generalsekretär im ÖVP-geführten Justizministerium, geladen. In seiner Befragung wurde klar, dass er mit vielen gewählten Vorgängen in der Causa unglücklich war. Dennoch betonte er, dass die Vorwürfe gegen das BVT untersucht werden mussten. Eine Untersuchung des gesamten Amts - wie geschehen - lehnt er aber ab.

Vorwürfen zu "schwarzen Netzwerken" innerhalb von Justiz- und Innenministerium verwehrte sich Pilnacek. Mit einem Foto von einem Treffen Pilnaceks mit zwei Beschuldigten aus dem Innenministerium konfrontiert betonte Pilnacek, dass er nicht mit Beschuldigten über deren Verfahren gesprochen habe. Zudem sei das Wiener Lokal "Zum schwarzen Kameel" wohl kaum der Ort für ein konspiratives Treffen: "Das ist der öffentlichste Platz von Wien."

Nach ihm ist die Leiterin der WKStA Ilse Vrabl-Sanda an der Reihe - ihre Behörde ist für die Causa zuständig. Dritter Zeuge am Mittwoch ist Staatsanwalt Robert Jirovsky. Als Leiter der zuständigen Abteilung im Justizministerium nahm er eine Prüfung der Vorgangsweise der WKStA vor.