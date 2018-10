Pilnacek im BVT-U-Ausschuss: "Vieles an dem Fall ist nicht üblich"

Auch am zweiten Befragungstag dieser Woche des Untersuchungsausschusses zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) liegt der Fokus auf der Rolle der Justiz. Nachdem am Dienstag die zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer, ihr Vorgesetzter in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie der Journalrichter, der die Zustimmung für die - mittlerweile als rechtswidrig geltende - Hausdurchsuchung beim BVT gab, aussagten, erscheinen am Mittwoch weitere Auskunftspersonen aus der Justiz in der Hofburg. "Die Presse" berichtet von dort live ab neun Uhr.

Als erste Auskunftsperson ist am Mittwoch Christian Pilnacek, seines Zeichens Generalsekretär im ÖVP-geführten Justizministerium, geladen. Er soll dem U-Ausschuss - so wie die Zeugen vor ihm - Rede und Antwort zur umstrittenen Hausdurchsuchung im Februar geben. Von dieser habe er erst erfahren, als die Razzia bereits im Gange war. In einer internen Sitzung soll Pilnacek das Vorgehen von Innenminister Herbert Kickls (FPÖ) Kabinett als "Skandal" bezeichnet haben.

Nach ihm ist die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ilse Vrabl-Sanda an der Reihe - ihre Behörde ist für die Causa zuständig. Dritter Zeuge am Mittwoch ist Staatsanwalt Robert Jirovsky. Als Leiter der zuständigen Abteilung im Justizministerium nahm er eine Prüfung der Vorgangsweise der WKStA vor.