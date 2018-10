Grasser-Verteidiger beantragt Löschung zahlreicher Unterlagen

Der 54. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte hat am Mittwoch mit Anträgen „von einer gewissen Länge“ von Norbert Wess begonnen. Der Verteidige des Hauptangeklagten stößt sich nämlich mitunter an der Verwendung von Unterlagen aus einer Hausdurchsuchung im Umfeld des früheren Ministers aus dem Jahr 2011, in die er kaum Einsicht erhalten haben will.

Wie Wess ausführte, sei Grassers Rechtsvertretung erst im September 2018 im Rahmen der laufenden Hauptverhandlung in Kenntnis gesetzt worden, dass sich bestimmte Unterlagen im Gericht befinden und hätte dann lediglich zwei Stunden Zeit gehabt, in die Akten Einsicht zu nehmen. Auch die bei einer weiteren Hausdurchsuchung bei dem mitangeklagten Anwalt Gerald Toifl sichergestellten Unterlagen habe man nicht ausreichend lange einsehen können. Außerdem seien persönliche Dinge von Grasser der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden, die nicht Gegenstand des Verfahrens seien. Private Fotos hätten gar nicht sichergestellt werden dürfen. Weiters seien die von Staatsanwaltschaft übermittelten Unterlagen selektiv aussortiert worden, so Wess, der daher beantragte, die Unterlagen aus dem Akt auszufolgen und zu löschen. Meischbergers Verteidiger, Jörg Zarbl, schloss sich den Anträgen an.

Oberstaatsanwalt Alexander Marchart ließ die Vorwürfe nicht gelten: Die Verteidigung hätte spätestens ab dem Jahr 2014 die Chance gehabt, in die Unterlagen bei Gericht Einsicht zu nehmen. Wess habe auch die Zahl der Dateien zu groß angegeben, es handle sich um 352 Dateien aus dem elektronischen Finanzakt und nicht um tausende, wie Wess zuvor gemeint habe.

Toifl bekennt sich "nicht schuldig"

Nach dem Schlagabtausch begann Richterin Marion Hohenecker mit der Einvernahme von Gerald Toifl, der sich umgehend "nicht schuldig" bekannte. Die Anklage wirft dem Anwalt rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Beweismittelfälschung, Versuchte Begünstigung und Geldwäscherei vor.

Am Mittwoch schilderte Toifl nun, wie er am 17. September 2009 (im Herbst 2009 wurde die "Buwog-Provision" publik) zunächst von einem Steuerberater angerufen worden sei, dass es ein Thema einer Selbstanzeige bei der Finanz wegen eines nicht versteuerten Honorars eines Klienten gebe, das am nächsten Tag in der Zeitung stehen werde. Es gehe um jemanden, "dessen Gesicht er kennen werde". Er sei daraufhin mit dem Zug von Salzburg nach Wien gefahren und habe am Westbahnhof den Trauzeugen von Grasser, Walter Meischberger, getroffen. Ein anderer Steuerberater habe Toifl bald danach angerufen und gemeint, Grasser habe angerufen. Der Kollege habe Grasser dann zurückgerufen, aber nicht erreicht.

Toifl habe Meischberger sodann am Bahnhof getroffen und nach dessen Schilderungen, dem ihm damals vorliegenden Entwurf einer Selbstanzeige des Lobbyisten (heute ebenfalls Angeklagten) Peter Hochegger und Gesprächen mit Hocheggers damaligem Anwalt eine Selbstanzeige für Meischberger erstellt. Tags darauf habe er diese beim Finanzamt in Wien eingebracht, schilderte Toifl. Zuvor habe er sich noch das Magazin "Format" gekauft, in dem über das Millionenhonorar berichtete wurde - allerdings war nur Hochegger namentlich erwähnt. Detail am Rande: Eine Selbstanzeige bei der Finanz wirkt strafbefreiend, wenn sie vor der Aufdeckung einer Steuerhinterziehung erfolgt.

In einer Ergänzung zur Buwog-Selbstanzeige wurde auch das Faktum Porr angezeigt. Der Hintergrund: Meischberger gab vor Gericht an, für seine jahrelangen Beratertätigkeiten für den Baukonzern 200.000 Euro ausbezahlt bekommen zu haben - das Geld wurde wie die Buwog-Provision nicht versteuert. Allerdings: Laut dieser Selbstanzeige vom Herbst 2009 bekamen Hochegger und Meischberger das Geld für das Lobbying für ein Bauprojekt in "Ungarn oder Rumänien", worüber es unterschiedliche Angaben von Meischberger und einem involvierten Dritten gegeben habe. In der Selbstanzeige habe er daher sicherheitshalber beide Staaten als Ort der Leistungserbringung angegeben. Grundsätzlich spiele der Ort der Leistungserbringung nämlich im Steuerrecht schon eine Rolle, erläuterte Toifl am Mittwoch.

Causa Buwog Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Die Genannten bestreiten die Vorwürfe, nur Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Zur Provision im Detail: Hochegger und Meischberger gaben an, für die Beratung bei der Privatisierung 9,6 Millionen Euro Provision erhalten, aber nicht versteuert zu haben - daher brachten sie im Herbst 2009 Selbstanzeige ein. 20 Prozent der Provision erhielt Hochegger, 80 Prozent Meischberger.

(Red./APA)