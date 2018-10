Die Wiederbelebung der "Donnerstagsdemo" in Wien

Unter dem Motto "Ab 4. Oktober ist wieder Donnerstag" haben Regierungsgegner per Facebook zu einer Demonstration in Wien gegen die Koalition von ÖVP und FPÖ aufgerufen. Sie wollen die "Donnerstagsdemo" und damit den wöchentlichen Protest wiederbeleben, der sich gegen die im Jahr 2000 gebildete schwarz-blaue Regierung richtete.

Auf Facebook hatten vor der Demo, die Donnerstagsabend ab 18 Uhr am Ballhausplatz vor der Bundeskanzleramt stattfinden soll, etwa 5000 Teilnehmer zugesagt, 10.000 waren "interessiert. Der Donnerstag solle wieder als Protesttag etabliert werden, erklärt Can Gülcü, einer der Organisatoren, die alle Privatpersonen sind. Unterstützt wird die Demo aber auch Organisationen wie Omas gegen rechts und die Armutskonferenz.

Auch die Organisatoren des Frauenvolksbegehrens riefen kurz vor Start der Demo auf, da die Regierung für eine "rückwärtsgewandte Bevormundungspolitik" stehe und verusche, Frauen "zurück hinter den Herd" drängen würde, sagte Sprecherin Schifteh Hashemi in einer Aussendung.

Jelinek rief per Video auf

Per Video und mit dem Text "Oh du mein Österreich" rief Anfang September auch die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf, an der Demonstration teilzunehmen. Als Redner sind die Autorin Stefanie Sargnagel und die Schauspielerin Erni Mangold. Musik soll es unter anderem von Gustav und Esrap geben.

