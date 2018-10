Haslauer: "Die FPÖ ist europapolitisch klar auf Kurs"

Derzeit laufen drei Volksbegehren. Welches haben Sie unterschrieben?

Wilfried Haslauer: Keines.

Warum?

Als Politiker bin ich zum Handeln aufgefordert, und nicht dazu, Forderungen an die Politik zu unterschreiben. Es gab nur eine Ausnahme: Ich habe seinerzeit für die Beibehaltung der Wehrpflicht unterschrieben.



Wie beurteilen Sie die Inhalte der Volksbegehren?

Die Inhalte des Frauenvolksbegehrens sind für mich problematisch. Nicht wegen der grundsätzlichen Ausrichtung, sondern weil etwa die Forderung nach einer 30-Stunde Woche enthalten ist. Damit kann ich mich nicht identifizieren. Als ehemaliger Raucher bin ich ein toleranter Nichtraucher. Ich kann auch mit der alten Regelung gut leben. Aber natürlich ist die für die Beschäftigten in der Gastronomie ein Problem.

Sie haben sich in Salzburg für eine Zusammenarbeit mit Neos und Grünen entschieden, und nicht mit der FPÖ. Ihre Bundespartei hätte das gern anders gesehen.

Ich habe drei Optionen gehabt. Im Bund gab es die nicht. Eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP wäre nicht gescheit gewesen. Da braucht es eine Abkühlphase. In Salzburg habe ich mich letztlich für eine Regierung der Mitte entschieden.

Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ wäre eine rechte Regierung gewesen?

Sie wäre Mitte-rechts gewesen. Die FPÖ ist eine rechte Partei. Ich sehe Salzburg anders. Das Land ist stark in seiner Tradition verankert, trotzdem weltoffen und europafreundlich. Das ist unser Leuchtturm, diese Weltoffenheit wollen wir weiterleben, das geht mit der bestehenden Koalition am besten.

Zurück zur Bundespolitik: Verändert sich Österreich durch die ÖVP-FPÖ-Koalition?

Diese Regierung ist alternativlos. Das Land braucht Reformen. Jetzt geht es manchen zu schnell, da muss ich schon schmunzeln.

Was sagen Sie zu den Eskapaden der FPÖ?

Welche Eskapaden?

Es gibt Bedenken des Wirtschaftsflügels der ÖVP, der vor einer Radikalisierung etwa in der Europafrage warnt. Christoph Leitl hat Harald Vilimsky (FPÖ) als tickende Zeitbombe bezeichnet.

Wir leben in einem Land, das Meinungsfreiheit hochhält. Jeder kann sagen, was er will.

Was ist, wenn sich der Kurs der FPÖ zum Thema EU weiter verschärft? Wo sind die roten Linien der ÖVP?

Die FPÖ ist europapolitisch klar auf Kurs. Es gibt aber eine politische Kampfrhetorik der FPÖ, die etwa in Salzburg nicht üblich ist. Aber man muss auch Respekt vor fremden Meinungen haben, egal, ob von links oder von rechts. Die ÖVP ist nicht verantwortlich für politische Äußerungen von anderen. Aggressivität und Radikalität richten sich von selbst, da muss man nicht zurückschlagen, die kann man ins Leere laufen lassen. Da sollte man tiefenentspannt sein.

Ist die Salzburger Regierung (ÖVP, Neos, Grüne) ein Modell für den Bund?

Dazu müssten die Grünen erst in den Nationalrat kommen. Für mich war das keine Überlegung. Ich habe gute Gesprächskontakte in alle Richtungen. Nur weil jemand eine andere Meinung hat oder einer anderen Partei angehört, ist er kein schlechter oder verwerflicher Mensch. Ich würde mir zeitweise schon eine Äquidistanz in der Beurteilung wünschen. Als Christian Kern einen Bannstrahl gegen die Zeitung „Österreich“ und den ORF ausgesandt hat, war die Aufregung nicht besonders groß. Beim Innenminister hingegen war die Aufregung groß. Da wird oft auch ein Bild bedient und verstärkt.

Mit einzelnen Entscheidungen der Regierung sind auch Sie nicht einverstanden. Sie sind etwa dafür, dass Asylbewerber, auch wenn sie einen negativen Bescheid haben, die Lehre abschließen dürfen.

Ich halte das für sinnvoll, dass sie ihre Lehre fertig machen dürfen. Aber grundsätzlich ist es gut, Asyl nicht mit Arbeitsmarktfragen zu vermischen. Jetzt dürfen Asylbewerber nicht arbeiten, dann muss es aber kurze Asylverfahren geben. Die Leute können ja nicht fünf, sechs Jahre herumsitzen.

Zum Dauerthema Bundesstaatsreform: Jetzt gibt es wieder einen Versuch, was halten Sie davon?

Föderal organisierte Länder sind in Europa die erfolgreichsten. Dieses Staatsmodell ist richtig. Denn je weiter weg die politischen Entscheidungen getroffen werden, desto entfremdeter wird die Politik den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ja auch das Problem der EU. Ihre Institutionen erzeugen keine Nähe.

Was gehört geändert?

Man muss immer wieder darüber nachdenken, ob die Aufgabenverteilung zeitgemäß ist. Deshalb ist die Landeshauptleute-Konferenz auch einig, dass das Prinzip „Grundsatzgesetzgebung Bund, Ausführungsgesetze Länder“ abgeschafft gehört. Aber es gibt Bereiche, wie etwa bei den Krankenanstalten, da braucht es Spielräume.

Gehört das nicht zentral gesteuert?

Ja, aber was mache ich, wenn dann ein Spital in Tamsweg oder Mittersill zugesperrt wird? Wir können selbst entscheiden, was unsere peripheren Regionen brauchen. Es geht auch darum, den Trend in die Zentralräume einzudämmen. Da muss es am Land eine ansprechende Infrastruktur geben.

Volkswirtschaftlich ist das aber nicht sinnvoll.

Man kann Politik nicht nur mit dem Rechenschieber machen, sonst müsste ich ein Viertel der Volksschulen in den Gemeinden zusperren.

ZUR PERSON Wilfried Haslauer (ÖVP) ist seit dem Jahr 2013 Salzburger Landeshauptmann. Salzburg wählte im April 2018. Seither koaliert der 62-Jährige mit den Grünen und den Neos. Das Interview mit ihm entstand in einer Kooperation von „Presse“, „Kleiner Zeitung“, „Salzburger Nachrichten“, „Oberösterreichischen Nachrichten“, „Tiroler Tageszeitung“.

