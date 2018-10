Wiener Genossen bringen Kerns SPÖ-Reform zu Fall

So oft hatte es nach Christian Kerns Abgang in den vergangenen Tagen geheißen, sein Programm bleibe unangetastet und werde auf dem Parteitag im Oktober beschlossen. Ganz so ist es aber offenbar doch nicht: Bei der Präsidiumsklausur am Wiener Kahlenberg wurde auf Drängen der Wiener SPÖ still und heimlich die unter ihrem Ex-Parteichef erarbeitete Organisationsreform abgesagt, berichtet der "Standard". Nach APA-Informationen wurde in der Präsidiumssitzung beschlossen, die Organisationsreform auf den nächsten Parteitag in zwei Jahren zu verschieben.

Wie berichtet will Christian Kern nun doch nicht als SPÖ-Spitzenkandidat in die EU-Wahl gehen. Statt Kern führt nun Andreas Schieder die SPÖ bei der EU-Wahl an. Schieder, ein SPÖ-Urgestein, musste gerade erst seinen Sessel als Klubchef für die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner räumen, die diesen Part selbst übernimmt

Ursprünglich sollten die von Ex-Parteichef Kern erarbeiteten Änderungen der Parteistatuten beim SPÖ-Parteitag am 24. und 25. November in Wels verabschiedet werden. Ziel der Organisationsreform waren die Erneuerung der Partei, klarere Entscheidungsstrukturen und eine Öffnung der SPÖ.

Die auffälligste Änderung der Statutenreform war eine zeitliche Beschränkung des politischen Mandats: Wer zehn Jahre ein politisches Mandat ausgeübt hat, solle sich danach einer anderen Aufgabe widmen. Nur wer mit einer Zweidrittelmehrheit bestätigt wird, sollte nach zehn Jahren in eine weitere Funktionsperiode gehen dürfen. Kern hatte im Mai dazu gesagt: "Politik soll nicht als Lebensaufgabe verstanden werden, da entsteht das Risiko der Saturiertheit".

Aber der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig hat da offenbar einen anderen Zugang. Er opponierte in den vergangenen Wochen gegen diesen Passus. In Interviews sprach er sich mehrfach gegen eine solche Zehnjahresfrist aus. Im letzten Entwurf war die Zwei-Drittel-Schwelle deshalb nur für Nationalrats- und EU-Abgeordnete der SPÖ vorgesehen, Bundesräte und die Landesebene waren ausgenommen.

Rendi-Wagner soll neuen Vorschlag bringen

Weitere Punkte der geplanten Reform betrafen eine Mitglieder-Abstimmung über Koalitionsabkommen, niedrigere Quoren für die Initiierung von Mitgliederbefragungen sowie die Einschränkung

der Anhäufung von Ämtern - Mehrfachbezüge durch Mandate sollten

durch höhere Solidaritätsabgaben zurückgedrängt werden.

Von den SPÖ-Mitgliedern gab es für die Vorhaben im Rahmen einer

Mitgliederbefragung vor dem Sommer bereits grünes Licht. Über 70 Prozent der rund 38.000 Teilnehmer stimmten für die im

Fragebogen abgetesteten Organisationsthemen. Auch die Parteigremien

segneten die Pläne ab, nun wurde die Organisationsreform aber

vorerst abgesagt. Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner soll einen

neuen Vorschlag ausarbeiten, der dann am nächsten Parteitag

in zwei Jahren beschlussreif sein soll.

