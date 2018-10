Schieder: "Ziehen jetzt einen Schlusstrich unter die Personaldebatte"

Andreas Schieder wird also die SPÖ als Spitzenkandidat in die EU-Wahl führen. Was aber will er auf EU-Ebene erreichen? Es gehe darum, "in Zukunft zu schauen, dass in Europa soziale Gerechtigkeit hergestellt wird", sagte Schieder am Sonntag in einem Interview für das Ö1-Morgenjournal. Viele würden sich fragen, warum sich nur Konzerne durchsetzen, bei Steuerprivilegien, Zerstörung der Umwelt, Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten. "Das ist ein Ungerechtigkeitszustand, den man beseitigen muss."

Am Samstag hatte Ex-Parteichef Christian Kern seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Kern wird nun doch nicht, wie zuvor von ihm angekündigt, als Spitzenkandidat in die EU-Wahl gehen. Ersatz war mit Andreas Schieder schnell gefunden. Als Nummer zwei will sich Schieder aber nicht sehen. Gefragt, wie es ihm damit gehe, erst zum Zug zu kommen weil Kern zurückgetreten ist, sagte Schieder: "Das ist eine falsche Sichtweise. Es geht um ein Team für Europa".

Mit Evelyn Regner und seiner Person werde nun die innenpolitische und die europapolitische Arbeit der letzten Jahre für den Europawahlkampf genützt. Die langjährige EU-Abgeordnete Regner geht als Listenzweite in die Wahl. "Es war keine leichte Situation für die SPÖ, das zu entscheiden aber es war auch wichtig, das schnell zu entscheiden", sagte Schieder zur Personaldiskussion der vergangenen Wochen. Damit sei es jetzt vorbei: "Wir ziehen jetzt einen Schlussstrich unter die Personaldebatte und fangen jetzt wieder an mit der inhaltlichen Debatte." Es gehe jetzt wieder "volle Kraft voraus mit inhaltlichen Themen".

"Gefühl, dass es sich die Großen richten können"

Zu seiner Agenda nannte Schieder diese Fragen als wichtig: "Warum werden die Krankenkassen zerschlagen, warum wird die soziale Sicherheit zerstört, warum haben wir einen Innenminister, der ungeniert den Rechtsstaat schrittweise außer Kraft setzt?" Es gehe ihm um Frauenrechte, Arbeitsplätze, Menschenrechte, Demokratie und soziale Sicherheit. "Dieses Gefühl, dass es sich die Großen in unserer Gesellschaft richten können", so Schieder.

Schieder ist ein SPÖ-Urgestein. 2006 zog er in den Nationalrat ein, ab 2008 war er fünf Jahre lang Finanzstaatssekretär, ab 2013 wieder Abgeordneter. Seinen Posten als Klubchef der SPÖ legte er Ende September widerwillig zurück, diesen Job übernimmt die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.