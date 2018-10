Strache will sich angeblich einen Papamonat nehmen

Am Sonntag wurde bekannt, dass Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum dritten Mal Vater wird. Er und seine Frau Philippa erwarteten ein Kind verkündete der 49-Jährige auf Facebook. Und dabei handle es sich um einen Bub, sagte Strache der Zeitung "heute". Strache hat zwar schon eine Tochter und einen Sohn aus erster Ehe. Doch es ist das erste Kind für seine Frau Philippa, die im siebenten Monat schwanger ist.

Er werde in Karenz gehen, meinte der FPÖ-Chef im Interview mit der "Kleinen Zeitung". "Ja, ich werde ein paar Wochen in Karenz gehen und für meine Frau und mein Kind da sein", sagte er dem Blatt. Damit wäre er wohl das erste männliche Regierungsmitglied auf Bundesebene, das sich eine Kinder-Auszeit nimmt. Auf Länderebene hat SPÖ-Chef Michael Schickhofer den "Papamonat" in Anspruch genommen.

