Regierung erteilt "Don't Smoke" finale Absage

Don't smoke: ÖVP-Bürgermeister fordern Volksabstimmung

Die Koalition lehnt eine Volksbefragung ab, doch in der ÖVP mehren sich die Stimmen für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie. Die FPÖ denkt daran, die ORF-Gebühren an mehrere Sender zu verteilen.