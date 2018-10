Einvernahme von Toifl geht weiter, Causa Telekom naht

Der Korruptionsprozess gegen den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Beschuldigte in den Causen Buwog und Terminal Tower wird heute, Dienstag, fortgesetzt. Es handelt sich um den 56. Verhandlungstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Am Wort ist weiterhin der Rechtsanwalt und Steuerberater Gerald Toifl. Allerdings: Anders als bisher wird die Verhandlung nicht schon um 9:30, sondern erst um 11:30 Uhr beginnen.

Zum weiteren Fahrplan: Nach der Einvernahme von Toifl wird das Buwog-Verfahren (siehe Infobox unten) unterbrochen und mit der Causa Telekom/Valora fortgesetzt, wo es um angebliche Schwarzgeldzahlungen - alias "schwarze Kassen" - geht. Diese "Kassen" sollen einst von dem ehemaligen Lobbyisten Peter Hochegger (er ist also an beiden Fronten angeklagt) mit Geld der Telekom Austria gefüllt worden sein. Zweck laut Anklage: Die damalige Unternehmensführung habe Reserven haben wollen, um Politiker bei Bedarf gewogen stimmen zu können.

Startschuss am 6. November?

Start für die Causa Kassen ist voraussichtlich der 6. November, teilte das Wiener Straflandesgericht zuletzt mit. Angeklagt sind neben Hochegger auch der Trauzeuge von Grasser, Walter Meischberger (Zweitangeklagter im Buwog-Prozess) sowie der ehemalige Telekom-Vorstand Rudolf Fischer und zwei weitere Beschuldigte. Die Ermittlungen gegen rund 40 weitere Verdächtigte - darunter prominente Politiker - wurden eingestellt.

Den Vorsitz führt - wie schon in der Causa Buwog - Richterin Marion Hohenecker. Für die Dauer des Telekom-Valora-Verfahrens dürfen Grasser und die anderen Angeklagten - mit Ausnahme von Meischberger und Hochegger - zu Hause bleiben. Ist Hohenecker mit der Einvernahme der Angeklagten in der Causa Telekom fertig, kehren diese in den Großen Schwurgerichtssaal zurück und es geht mit den Korruptionsvorwürfen rund um Buwog-Privatisierung und den Linzer Terminal Tower weiter.

Causa Buwog Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Die Genannten bestreiten die Vorwürfe, nur Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Zur Provision im Detail: Hochegger und Meischberger gaben an, für die Beratung bei der Privatisierung 9,6 Millionen Euro Provision erhalten, aber nicht versteuert zu haben - daher brachten sie im Herbst 2009 Selbstanzeige ein. 20 Prozent der Provision erhielt Hochegger, 80 Prozent Meischberger.

(APA/hell)