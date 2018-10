BVT-Affäre: Weitere Belastungszeugen im U-Ausschuss

Der U-Ausschuss am Mittwoch wird mit dem früheren Verfassungsschutzchef Gert-René Polli eröffnet. Ihm folgen dann zwei Beamte aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), die vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt hatten. "Die Presse" berichtet live ab neun Uhr aus der Hofburg.

Polli war erst vor kurzem wieder ins Innenministerium zurückgekehrt - als einfacher Referent, aber mit speziell für ihn geschaffenem Posten in Spanien. Seine zehnjährige Karenzierung wäre ohne Rückkehr in den Staatsdienst abgelaufen. Polli war Berater von Herbert Kickl (FPÖ) während der Koalitionverhandlungen zu Türkis-Blau - Kickl ist freilich nun Innenminister. Polli war auch als Redner bei der AfD in Deutschland aufgetreten.

>> BVT-U-Ausschuss: Was war, was kommt

Am Dienstag waren im U-Ausschuss erstmals Belastungszeugen als Auskunftspersonen geladen. Bei einem der beiden wird vermutet, dass er das ominöse Dossier voller Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Bundesamts verfasst haben könnte, das Basis der ganzen Affäre ist. Dritte Auskunftsperson war Anwalt Gabriel Lansky. BVT-Beamte sollen widerrechtlich beschaffte Daten seiner Kanzlei nicht wie vorgeschrieben zurückgegeben bzw. gelöscht, sondern diese aufbewahrt und weiterverwendet haben. Eine Nachlese des Tages finden Sie hier.