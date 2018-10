Ex-BVT-Direktor Polli: "In ORF-Interviews steht man nicht unter Wahrheitspflicht"

Der U-Ausschuss zur Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geht in die nächste Runde. Heute als erste Auskunftsperson geladen war der ehemalige Verfassungsschutzchef Gert-René Polli. Auf ihn folgte zu Mittag der Zeuge H. Er war als IT-Techniker im BVT tätig und wird aktuell befragt. Seine Aussage war es, die schlussendlich zur Hausdurchsuchung im Bundesamt geführt hat. Als dritte Auskunftsperson ist für den Nachmittag ein weiterer BVT-Beamter geladen.

Polli nannte die Razzia im BVT am Mittwochvormittag "überzogen" und mutmaßte, dass ausländische Nachrichtendienste an jenem ominösen Konvolut an Vorwürfen beteiligt gewesen sein könnten, das letztlich die gesamte Affäre ins Rollen gebracht hat. Und: "Das BVT ist zerstört", befand er, "wir, der ganze Ausschuss, tanzen derzeit auf der Asche des BVT". In keinem anderen Land wäre ein Ausschuss in aller Öffentlichkeit möglich gewesen, man werde aus dem Ausland genau beobachtet: "Eine Katastrophe, meine Damen und Herren."

Damit konfrontiert, dass er in einem Fernsehinterview meinte, dass es im BVT politische Netzwerke gegeben habe und Personen aufgrund ihrer politischen Kontakte in Positionen gehievt worden seien, gab sich Polli zurückhaltend, nahm seine Aussage zurück. Es hätte sich um einen allgemeinen Eindruck gehandelt, räumte er ein - und meinte lakonisch: "In ORF-Interviews steht man nicht unter Wahrheitspflicht."

Polli war übrigens erst vor kurzem wieder ins Innenministerium zurückgekehrt - als einfacher Referent, aber mit speziell für ihn geschaffenem Posten in Spanien. Seine zehnjährige Karenzierung wäre ohne Rückkehr in den Staatsdienst abgelaufen. Polli war Berater vom damaligen FPÖ-Generalsekretär und heutigen Innenminister Herbert Kickl während der Koalitionsverhandlungen zu Türkis-Blau. Polli war auch als Redner bei der AfD in Deutschland aufgetreten.

